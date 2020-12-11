Ученые нашли новые симптомы коронавируса у детей

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C. Фото: pixabay

Необычные симптомы, которые могут свидетельствовать о коронавирусе у детей, нашли врачи в США.

Исследование американского некоммерческого академического медцентра Клиника Мейо показали, что у детей с Covid-19, которые страдают от MIS-C - мультисистемного воспалительного синдрома, вирус вызывает воспаление сердца, легких, кровеносных сосудов, почек, пищеварительной системы, мозга, кожи или глаз, передает газета Express.

Ученые из медицинской школы Гроссмана при Нью-Йоркском университете решили изучить последствия коронавирусной инфекции для 35 детей с MIS-C.

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Они сделали вывод, что Covid-19 может вызвать у них воспаление кожно-слизистых поверхностей. В частности, у детей были отек глаз, покрасневшие щеки и "клубничный язык" - воспаление сосочков языка.

Медики отметили "существенное клиническое совпадение" между воспалительным синдромом, который вызывает коронавирус, и болезнью Кавасаки - редким заболеванием, которое вызывает воспаление кровеносных сосудов у детей.

Дети с коронавирусом, не имеющие симптомов заболевания, на самом деле переносят меньше вируса, чем те, у которых болезнь проявляется. Такое исследование провели среди 817 детей в 9 американских и канадских больницах.