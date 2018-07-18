Ученые нашли лучший способ запоминания снов

Если запомнить приятный сон, отличное настроение на все утро будет обеспечено. ФОТО: world-of-lucid-dreaming.com

Бананы и авокадо оказались не просто полезными для здоровья продуктами. Результаты недавнего исследования показали, что эти фрукты способствуют запоминанию сновидений.

Австралийские ученые выяснили, что употребление перед сном продуктов, богатых витамином В6, помогает человеку запомнить свои "ночные приключения" в мельчайших деталях. Кроме того, пополнение запасов в организме этого элемента положительно сказывается на общем качестве сна и способствует легкому пробуждению. В список особо рекомендованных продуктов вошли бананы, авокадо, тунец и нут, или иначе — турецкий горох. Пишет известное британское издание TheSUN.

Эксперимент проводился при участии 100 добровольцев. В течение 5 дней половине испытуемых непосредственно перед сном вводили по 240 мг витамина В6. Остальные получали плацебо. Те, кому вводился настоящий витамин, рассказывали, что их сновидения были гораздо более реалистичными и ясными, держались в памяти в течение всего дня. Испытуемые, которые находились на плацебо, не только хуже запоминали свои "ночные приключения", но и жаловались на то, что плохо высыпаются и после пробуждения долго не могут встать с постели.

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Как рассказывают ученые, это открытие — шаг к решению многих проблем. Так, возможность контролировать сны позволит успешно бороться с ночными кошмарами, творчески решать личные проблемы, лечить фобии, совершенствовать моторные навыки и даже помогать быстрее восстанавливаться после физических травм.

Ранее рассказали, почему сны забываются и как их запомнить. Ученые раскрыли несколько хитростей, которые помогут узнать, что именно приходит к вам в сновидениях.