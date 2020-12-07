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понедельник, 07 декабря 2020 12:53

Ученые НАН Украины разработали "внутреннюю противовирусную "маску"

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Ученые НАН Украины разработали &quot;внутреннюю противовирусную &quot;маску&quot;
Гидробинт №2 создает своеобразную защитную "маску" с наносеребра на внешних и внутренних поверхностях дыхательной системы

Ученые Института физики НАН Украины совместно с ООО "РадиТех" разработали и внедрили в производство инновационную технологию изготовления металл-водо-полимерного нанокомпозита со свойствами антисептика широкого спектра действия.

Об этом сообщает официальный сайт НАН Украины.

Препарат Гидробинт №2 - это жидкость без запаха и вкуса, которая не раздражает открытые раны и слизистую оболочку. При закапывании в нос или разбрызгивании пульверизатором в горло, на лицо и другие поверхности препарат образует тонкие ситовидные, так называемые "островковые" пленки, которые играют роль "депо" (источников постепенной поставки) наночастиц серебра, содержащиеся в них.

Частицы металлического серебра размером примерно 10 нм являются сильнейшим из ныне известных "мягких" (то есть, тех, которые не раздражают тело) антисептиков, которые действуют на все виды одноклеточных микроорганизмов. Эффективность их сокрушительного воздействия на бактерии сопоставима с эффективностью узкоспециализированных антибиотиков. Но, в отличие от антибиотиков, мутационное приспособление бактерий к наносеребру отсутствует, что обусловлено принципиально иным механизмом бактерицидного действия. Этот механизм оказался действенным и в отношении вирусов герпеса, гепатита В и даже СПИДа. Есть основания ожидать, что наночастицы серебра в разрушительный способ влияют и на spike-структуры коронавирусов, значительно снижая их способность проникать в клетки человеческого организма.

Итак, Гидробинт №2 создает своеобразную защитную "маску" с наносеребра на внешних и внутренних поверхностях дыхательной системы человека. Об этом свидетельствуют результаты исследований действия препарата Гидробинт №2, проведенных, в частности, в одесском медицинском центре "Ваше здоровье".

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