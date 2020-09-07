Ученые исследовали, как витамин D влияет на заражение коронавирусом

Ученые обнаружили, что риск положительного результата на Covid-19 был в 1,77 раза выше у пациентов с возможным дефицитом витамина D. Фото: pixabay

Дефицит витамина D в организме, вероятно, может влиять на риск заражения Covid-19.

Ученые из Чикагского университета исследовали это, сообщает Daily Mail.

По их словам, есть необходимость повторных клинических испытаний относительно влияния витамина D на коронавирус. Ведь пока убедительных аргументов по профилактике коронавируса нет.

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Ученые обнаружили, что риск положительного результата на Covid-19 был в 1,77 раза выше у пациентов с возможным дефицитом витамина D.

В опытах участвовали 489 пациентов, у которых уровень витамина D измеряли в течение года до тестирования на коронавирус. По результатам тестов, ученые обнаружили, что дефицит витамина может стать причиной для получения положительного теста на Covid-19.

"Вероятный дефицит витамина D был связан с повышенным риском Covid-19, это открытие предполагает, что могут понадобиться рандомизированные испытания, чтобы определить, влияет ли витамин D на риск Covid-19", - сообщают исследователи.

За последние сутки в Украине обнаружили 2174 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 7 сентября, имеем 138 068 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Преодолели болезнь 62 606 пациентов, из них за последние сутки - 379.