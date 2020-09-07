Коронавирус в Украине: как изменилась ситуация за выходные

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 138 тыс. пациентов. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 2174 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 7 сентября, 138 068 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. На утро пятницы медики отчитались о 130,9 тыс. больных.

2877 пациентов умерли, из них них 31 - за последние сутки.

Преодолели болезнь 62 606 пациентов, из них за последние сутки - 379, сообщает Минздрав.

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Ситуация в областях:

Винницкая область - 4406 случаев;

Волынская область - 5883 случая;

Днепропетровская область - 2767 случаев;

Донецкая область - 1630 случаев;

Житомирская область - 3746 случаев;

Закарпатская область - 8091 случай;

Запорожская область - 1931 случай;

Ивано-Франковская область - 10 348 случаев;

Кировоградская область - 858 случаев;

г. Киев - 15 276 случаев;

Киевская область - 6278 случаев;

Львовская область - 15 881 случай;

Луганская область - 434 случая;

Николаевская область - 1665 случаев;

Одесская область - 8525 случаев;

Полтавская область - 973 случая;

Ровенская область - 9762 случая;

Сумская область - 1963 случая;

Тернопольская область - 7390 случаев;

Харьковская область - 10 972 случая;

Херсонская область - 500 случаев;

Хмельницкая область - 3195 случаев;

Черновицкая область - 11272 случая;

Черкасская область - 1950 случаев;

Черниговская область - 2372 случая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Украине красную зону расширили. Новое зонирование начинает действовать с сегодняшнего дня, 7 сентября.