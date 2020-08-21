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Ученые доказали лечебные свойства меда

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Ученые доказали лечебные свойства меда
Эксперты пришли к выводу, что использование меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Фото: pixabay

Эффективность применения меда при ОРВИ подтвердили ученые Оксфордского университета в Великобритании.

Иногда врачи рекомендуют мед как альтернативу лекарств, пишет The Guardian.

По словам специалистов, это средство не имеет побочных эффектов. Детям часто дают мед при первых признаках простуды, но его эффективность при заболеваниях верхних дыхательных путей у взрослых почти не исследовалась.

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Ученые проанализировали медицинские базы данных и нашли 14 соответствующих клинических экспериментов, включавших в общей сложности 1761 участника.

Эксперты пришли к выводу, что использование меда смягчало симптомы, особенно частоту и силу кашля. Несколько исследований показали, что признаки болезни проходили ранее на 1-2 дня. Однако отмечают, что только в 2 экспериментах учитывался возможный эффект плацебо.

Ученые утверждают, что заболевания верхних дыхательных путей чаще всего вызваны вирусами, поэтому использование антибиотиков может не дать желаемого результата.

Пасечники собрали значительно меньше меда, чем в прошлом году. Например, на урожай в Житомирской области повлияли погодные условия. Из-за недобора меда цены на него могут существенно вырасти. По словам главы "Клуба профессиональных пасечников Житомирщины" Александра Галатюка, 2020 год оказался немедоносним.

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Дата
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