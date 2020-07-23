Мед существенно подорожает: почему цены вырастут

Сейчас мед 0,5 л продают по цене 60 грн. За 1 л надо отдать 120 грн. Фото: pixabay.com

Пасечники собрали значительно меньше меда, чем в прошлом году. Например, на урожай в Житомирской области повлияли погодные условия.

Из-за недобора меда цены на него могут существенно вырасти, пишет suspilne.media.

По словам главы "Клуба профессиональных пасечников Житомирщины" Александра Галатюка, 2020 год оказался немедоносним.

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"Мед смогли собрать только профессиональные пчеловоды, которые умеют удерживать сильных пчел и вывозят их на медоносы. Весна была ранняя, апрель - теплый. А потом погода ухудшилась. Получили мало меда из акации, липы. Сейчас пасечники рассчитывают, что получат мед с подсолнечника. Но мед точно подорожает", - прогнозирует он.

Сейчас мед 0,5 л продают по цене 60 грн. За 1 л надо отдать 120 грн.

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