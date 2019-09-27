Создали ульи, которые сами ухаживают за пчелами

Умный улей передает информацию о пчел на смартфон Фото: agroday.com.ua

Украинские инженеры разработали "Пасеку Будущего". Каждый "умный улей" здесь оборудован электронными устройствами, которые передают информацию о жизни пчел пчеловодам на смартфон.

Это нововведение уже несколько лет успешно работает в Канаде и Польше. Готовится открытие пасек в США, Израиле и других странах Европы.

Об этом рассказывает Олег Калинин, представитель Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства в Николаевской области.

"Для песчаников началась новая эпоха. Мы создали" умный улей ", с которым они экономят время и могут мобильно обмениваться данными. Украина хоть и является лидером в мире по производству меда, но его до сих пор заготавливают старым способом. Зато" умный улей "позволяет меньше беспокоить пчел и получать больше меда. устройство пока не поступил в продажу, поэтому цену не определили ", - говорит специалист.

Благодаря этому устройству пчеловоды могут не только наблюдать за пчелами, но и управлять процессом сбора меда.

"Умный улей" передает владельцу данные о температуре воздуха, солнечной активности и вес улья. Все замеры отражаются в смартфоне или компьютере пасечника в режиме онлайн. Датчик считает пчел, контролирует температуру внутри, чистоту воздуха и количество меда. Человек видит производительность каждого улья.

Далее планируют создать социальную сеть для пчеловодов. В ней каждый сможет видеть, что делается на пасеке у коллеги. Для этого тот должен открыть доступ. Это важно для накопления информации и создание лучшей модели поведения "умного улья".

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Николай Гинайло с Волыни вывел породу пчел, которые не кусаются. Он более 12 лет занимается пчеловодством. У мужчины есть две пасеки: одна в лесу, вторая - у собственного дома. На этой пасеке живут пчелы различных пород. Некоторые Николай вывел один, методом скрещивания. Одна из самых спокойных и тех, которые не кусают, - черная немецкая.