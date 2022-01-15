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суббота, 15 января 2022 17:56

У Епифания обнаружили коронавирус

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У Епифания обнаружили коронавирус
Митрополит прошёл полный курс вакцинации. Фото: ПЦУ

Сегодня, 15 января, Предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Епифаний получил положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ.

В прошлом году Епифаний прошел полный курс вакцинации.

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"В связи с заболеванием Митрополит Епифаний будет находиться на самоизоляции и амбулаторном лечении, в течение следующей недели не будет совершать богослужения и принимать посетителей", — говорится в сообщении.

В УПЦ призвали верующих молиться о скорейшем выздоровлении Митрополита.

В Украине третий день фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса.

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Дата
15
января

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