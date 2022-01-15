Covid-19 в Украине: сообщили количество заражений за сутки

В Украине три дня фиксируют более 10 тысяч Covid-случаев. Фото: unian

В Украине третий день фиксируют более 10 тысяч новых случаев коронавируса.

В частности, в субботу, 15 января, обнаружили 10 569 больных. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Госпитализировали 1 682 человека, летальных исходов – 127. Выздоровели 6 172 человека.

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Больше всего случаев зарегистрировали в Киеве (+1 178), Львовской (+1 178), Ивано-Франковской (+1 167), Харьковской (+761) и Сумской области (+562).

За все время пандемии в Украине заболело 3 748 079 человек, выздоровели 3 551 283 человека, летальных исходов – 98 195; провели 17 147 892 ПЦР-тестирований.

13 января в Украине выявили 10 476 новых случаев Covid-19. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник. В больницу попали 1656 пациентов. За сутки 13 января в мире подтвердили 3 186 254 случая заболевания. Это почти на 35 тыс. больше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января. 12 января в Украине зафиксировали 10 046 новых случаев коронавируса. Вакцинировали 102 580 украинцев.