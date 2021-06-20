Три самые распространенные мифы, которые мешают похудеть

Какие мифы мешают похудеть летом. Фото: marieclaire.ru

Канадский диетолог Джейсон Фанга рассказал о мифах, связанных с похудением. Выделил три основных, которые мешают людям избавиться от лишних килограммов.

МЕНШЕ ЕШЬТЕ - БУДЕТЕ ХУДЕЕ

Контроль за весом в человеческом организме происходит на гормональном уровне. Просто начав экономно питаться, можно довести себя до дисбаланса жизненно важных органов, которым будет не хватать ресурсов для нормального функционирования.

Если это будет продолжаться долгое время - наступят необратимые последствия для здоровья. При этом вес может остаться на прежнем уровне.

ОЖИРЕНИЕ ЗАВИСИТ ОТ КОЛИЧЕСТВА ЖИРА

Это утверждение подходит не для всех. Человек не может контролировать извне работу организма. Некоторые едят несколько булок, без вреда для фигуры, другие от них наберут лишний вес. Стоит лечить гормональный дисбаланс, который не дает человеку трезво оценивать потребности своего тела, а потому усваивать то, что ей уже дали, прежде чем требовать новой порции пищи.

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СПОРТ - ПАНАЦЕЯ

Человек может контролировать количество потребляемых калорий, но не в состоянии отслеживать их расход и распределять, на что именно они "пойдут". Ограничивая себя в питании и истощая тренировками, вы можете включить ненароком режим экономии не для области талии и бедер, а для мозга.

Просто организм вдруг почему-то решит, что при таком безжалостном к себе отношении, человеку мозг уже не нужен. В активной фазе своей деятельности мозг способен потреблять до 50 процентов всей получаемой с пищей энергии.

Основа любого похудения - это правильное и полезное питание. С приходом лета многим хочется похудеть максимально быстро, чтобы одеть модный купальник и привезти с моря привлекательные фото.