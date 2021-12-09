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четверг, 09 декабря 2021 05:19

Третья доза вакцины уничтожает штамм Omicron - исследование

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Третья доза вакцины уничтожает штамм Omicron - исследование
Доказали, что вакцины эффективны против Omicron. Фото: Reuters

Фармкомпании Pfizer и BioNTech заявили, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от нового штамма коронавируса.

"Предварительные данные свидетельствуют, что третья доза формирует такой уровень антител против Omicron, сравнимый с тем, что образовался после двух доз против других штаммов", - сообщили компании после небольшого исследования.

Сыворотка, взятая у пациентов через месяц после того, как они привились бустерной дозой, способна нейтрализовать Omicron на уровне, который наблюдается после двух доз. Речь идет о противодействии спайковому белку "дикого" типа коронавируса.

При этом в сыворотках людей, которые получили только две дозы вакцины, в среднем более чем в 25 раз снижен титр нейтрализации против Omicron-штамма по сравнению с "диким" типом. Это показывает, что двух доз препарата производства компаний может быть недостаточно, чтобы защититься от заражения.

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Omicron – наиболее мутировавший из выявленных видов коронавирусной инфекции. Впервые его зафиксировали в Южной Африке, где наблюдается рост количества случаев множественного заражения.

Пока не ясно, насколько новый штамм угрожающий, но до сих пор не зафиксировано ни единой смерти от него.

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