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вторник, 07 декабря 2021 01:40

В ВОЗ сообщили данные о смертности от штамма Omicron

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В ВОЗ сообщили данные о смертности от штамма Omicron
Стала известна смертность от Омикрона. Фото: Reuters

Новый штамм коронавируса Omicron до сих пор не вызвал ни одной смерти.

Этот штамм выявили уже в нескольких десятках стран мира, заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Майкл Райан, сообщает пресс-служба.

Потребуется еще несколько недель для изучения нового штамма, чтобы окончательно определить степень его заразности и его способность вызывать тяжелое течение болезни. По его словам, специалисты намерены найти ответы, которые "сейчас нужны всем".

В ВОЗ не исключают, что он способен вытеснить другие штаммы и уже в ближайшее время половина пациентов в Европе будет заражена именно этим вариантом Covid-19.

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В МВФ сообщали, что из-за штамма Omicron существуют риски для мировой экономики. Темпы восстановления роста могут снизиться.

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