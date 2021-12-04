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суббота, 04 декабря 2021 06:29

Из-за штамма Omicron существуют риски для мировой экономики - МВФ

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Из-за штамма Omicron существуют риски для мировой экономики - МВФ
Темпы восстановления роста могут снизиться. Фото: Pixabay

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что из-за штамма "Омикрон" существуют риски для мировой экономики. Темпы восстановления роста могут снизиться.

Об этом сообщает Reuters.

Георгиева заявила, что власти США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией, они необязательны для других стран. По ее словам, мировая "картина инфляции разносторонняя - весьма разные обстоятельства в разных странах".

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"Новый вариант (коронавируса - ред.), который может распространяться очень быстро, и в этом смысле мы, вероятно, увидим некоторое снижение наших октябрьских прогнозов глобального роста", - подчеркнула Георгиева.

В ВОЗ объяснили, почему появляются новые штаммы коронавируса.

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