Топ-5 привычек, которые приводят к диабету

Диабет является одним из наиболее распространенных заболеваний во всем мире. Фото: Pixabay

Диабет является одним из наиболее распространенных заболеваний во всем мире, однако многие даже не подозревают, что болеют им. Специалисты рассказали, какие факторы и повседневные привычки повышают риск развития этого заболевания.

Напитки с содержанием фруктозы

Употребление продуктов и напитков (особенно газированных) с высоким содержанием фруктозы - первое, от чего нужно отказаться, пишет Eat This, Not That! Дело в том, что большое количество фруктозы ухудшает инсулинорезистентность и повышает уровень сахара в крови.

"Лишний" сахар

Сахар содержится практически во всех популярных продуктах, начиная от хлеба, заканчивая соусами и соками. Поэтому специалисты рекомендуют внимательно читать состав продуктов и напитков, и по возможности не покупать те, где содержится большое количество сахара.

Отсутствие активности

Ежедневная физическая активность может помочь снизить уровень сахара в крови и даже предотвратить диабет 2 типа, считают врачи. Кроме того, упражнения улучшают здоровье сердца. Отмечается, что важна любая физическая активность, в том числе ходьба или бег.

Постоянный стресс

Стресс имеет огромное влияние на все тело, а хронический стресс в течение нескольких месяцев может привести к резистентности к инсулину, что грозит повышением уровня сахара в крови. Специалисты рекомендуют снижать уровень стресса с помощью медитаций, упражнений, музыки или приятных занятий.

Избыточный вес

Лишний вес в некоторых случаях вызывает инсулинорезистентность и часто встречается у людей с диабетом 2 типа. Расположение жира в организме также имеет значение. Так, избыточный жир на животе связан с инсулинорезистентностью, диабетом 2 типа, болезнями сердца и кровеносных сосудов.

Около 650 млн человек в мире страдают ожирением, по данным Всемирной организации здравоохранения. Медики рассказали о самых популярных мифах, которые распространяют об ожирении.