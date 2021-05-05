Наиболее популярные мифы, которые распространяют об ожирении

Стресс, сон и боль - три взаимосвязанных фактора, которые могут вызвать ожирение. Фото: pixabay

Около 650 млн человек в мире страдают ожирением, по данным Всемирной организации здравоохранения.

Это заболевание является одним из самых серьезных, пишет "Курс".

В то же время вокруг ожирения существует много ложных фактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему суп на самом деле не так полезен

Один из них касается того, что для снижения веса необходимо меньше есть и больше двигаться. Ведь часто ожирение вызывает то, что человек ест больше калорий, чем требует организм за длительное время. Когда пытается похудеть, то подавляющее большинство методов именно касаются минимизации калорий и повышения физической активности. Но кроме этого, есть другие факторы, которые влияют на массу тела: недостаток сна, психологический стресс, хроническая боль, гормоны и прием определенных лекарств. Эти факторы увеличивают вероятность ожирения. Стресс, сон и боль - три взаимосвязанных фактора, которые могут вызвать ожирение.

Также не совсем правильно считать, что ожирение вызывает диабет. Ведь непосредственно так не происходит. Эта болезнь является лишь фактором риска развития диабета второго типа. Ожирение также является фактором риска гестационного диабета, который возникает во время беременности, но не является фактором риска диабета первого типа.

Еще один миф - люди с ожирением ленивы. Малоподвижный образ жизни является фактором ожирения, и более активный образ жизни может способствовать снижению веса. Ожирение - это болезнь, а не бездействие.

Не надо думать, если близкие родственники страдают ожирением, то и у вас тоже обязательно оно будет. Генетика играет свою роль, но не всегда провоцирует ожирение у всех членов семьи.

Неправильно считать также, что ожирение не имеет вообще никакого влияния на здоровье. Ведь это заболевание увеличивает риск диабета, высокого кровяного давления, сердечно-сосудистых заболеваний, остеоартрита, апноэ во сне и некоторых психических заболеваний. Даже небольшая потеря веса может принести пользу здоровью.

Похудеть бывает трудно и этот процесс может продолжаться долго. Для того чтобы его облегчить, советуют добавить в рацион пищу, которая помогает избавиться жира на боках и животе. В эксперименте исследователей из Калифорнии приняли участие более 55 тыс. добровольцев старше 30 лет. За их состоянием наблюдали 10 лет.