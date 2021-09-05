Топ-4 продукта, которые помогут снизить уровень холестерина в крови

Здоровая диета помогает в снижении уровня холестерина в крови. Фото: Pixabay

Здоровая диета является одним из важнейших факторов в снижении уровня холестерина в крови. Врачи назвали несколько продуктов, способных нормализовать эти показатели и защитить сердце от тяжелых последствий.

Овсянка и продукты с высоким содержанием клетчатки

Овсянка содержит растворимую клетчатку, которая снижает уровень липопротеина низкой плотности - так называемого "плохого холестерина". Также она уменьшает всасывание холестерина в кровоток. Растворимая клетчатка содержится в таких продуктах, как фасоль, брюссельская капуста, яблоки и груши.

Миндаль и другие орехи

Применение древесных орехов способствует нормализации уровня холестерина в крови. В частности, ученые установили, что с помощью диеты с добавлением грецких орехов можно снизить риск сердечных заболеваний у людей с сердечным приступом в анамнезе, пишет "Mayo Clinic". Все орехи высококалорийные, поэтому их можно добавлять в салат или употреблять в качестве закуски.

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Авокадо

Этот фрукт является богатым источником питательных веществ, в том числе мононенасыщенных жирных кислот. Исследования показывают, что ежедневное употребление авокадо положительно сказывается на сердце и улучшает уровень "плохого холестерина" в крови.

Сывороточный протеин

Этот вид протеина содержится в молочных продуктах. Сывороточный протеин нормализует как уровень "плохого холестерина", так и общие показатели холестерина, а также возвращает в норму артериальное давление. Протеин в порошке можно приобрести в магазинах спортивного питания и некоторых продуктовых магазинах.

Одна чашка чая в день улучшает умственные способности и производительность человека. Этот напиток влияет на конвергентное мышление.