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Топ-4 фактора, которые резко снижают иммунитет

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Топ-4 фактора, которые резко снижают иммунитет
В условиях пандемии коронавируса очень важно, чтобы хорошо работала ваша иммунная система. Фото из открытых источников

Медики рассказали, какие четыре фактора способны резко снижать защитный потенциал иммунитета. В условиях пандемии коронавируса очень важно, чтобы хорошо работала наша иммунная система.

Итак, избегайте этих главных факторов, резко снижают иммунитет:

Замерзание. Когда мы замерзаем, слизистая оболочка носа и горла плохо снабжается кровью - это облегчает проникновение патогенов в организм. В холодное время года важно адекватно тепло одеваться, и особенно важно, чтобы не мерзли ноги.

Слишком интенсивные физические нагрузки. Тяжелая работа, изнурительные тренировки тоже является фактором, резко снижает иммунитет. Исследования показали, что повышенные нагрузки способствуют уменьшению количества лейкоцитов в организме.

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Обезболивающие. Парацетамол, ибупрофен и АСК блокируют фермент, без которого невозможно образование соответствующих антител. Медики советуют не принимать этих препаратов в начале заболевания при более слабых симптомах.

Алкоголь и сигареты. Каждый из этих слагаемых имеет свойство отключить иммунные клетки. В сезон роста инфекций врачи настоятельно рекомендуют стремиться к снижению потребляемого количества спиртного и табака и тем более не употреблять их вместе - такое сочетание наносит по-настоящему разрушительный удар по иммунитету.


Специалисты назвали 5 продуктов, которые необходимо включить в рацион для укрепления иммунной системы. Во время пандемии коронавируса как никогда важно следить за своим здоровьем.

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