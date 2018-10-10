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среда, 10 октября 2018 10:31

ТОП-10 самых популярных пластических операций в Украине

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ТОП-10 самых популярных пластических операций в Украине
Самой популярной операцией в Украине и в мире остается увеличение груди. Фото: из открытых источников

Ежегодно популярность пластических операций в Украине растет. Особенно женщины любят увеличивать грудь, рассказал врач-хирург высшей категории, президент Всеукраинской ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Василий Пинчук сайту "Сегодня".

1. Самой популярной операцией в Украине и в мире остается увеличение груди - имплантами или собственными тканями (жиром). Через 10-15 лет некоторым приходится делать повторную операцию для устранения побочных эффектов. Также популярны просто подтяжка и подтяжка груди с увеличением. Многие клиенты приходят для уменьшения груди.

2. После операций на груди имеет большой спрос ринопластика - операции на носу. Изменение врожденной формы носа, исправления деформации носа после определенных травм.

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3. Операцию на веках (блефаропластику) чаще всего делают женщины из-за возрастных изменений, или врожденных особенностей (грыжа, припухлости под глазами).

4. На четвертом месте - подтяжка лица. Хирурги работают с тремя зонами - верхней, средней и нижней. Одновременная подтяжка всех зон называется круговой. Такая процедура может визуально убрать женщине до 15 лет.

5. Пластика ушных раковин делают 5% населения планеты.

6. Липосакция - удаление избытка жира в различных участках. Самыми популярными зонами являются живот и бедра.

7. Пластика живота (абдоминопластика), как правило, требуется женщинам после родов: мышцы передней брюшной стенки растягиваются, а тренировки не могут вернуть живот в нормальный вид.

8. Исправление формы ног делают с помощью имплантатов или липофилингу. Между костью, мышцей и кожей вставляют искусственный материал или вводят жировую ткань.

9. Операции на ягодицах также делают с помощью имплантатов или жира.

10. Популярность Лабиопластика (пластика половых губ) идет на спад. Сейчас косметологи делают ее с помощью инъекций.

Даже привычка проверять вечером электронную почту опасна для здоровья. Предлагаем вниманию 9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью.

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Дата
10
октября

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