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вторник, 09 октября 2018 17:46

9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью

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9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью
Некоторые привычки невинны только на первый взгляд. ФОТО: mirror.co.uk

Даже привычка проверять вечером электронную почту опасна для здоровья. Подтвердило это исследование, проведенное американскими учеными из Лихайского и Колорадского университетов.

Перечень из 9 подобных привычек, которые лишь на первый взгляд кажутся вполне невинными, подало известное британское издание Daily Mirror.

Для здоровья опасно:

1. Проверять перед сном рабочую электронную почту. Исследование американских ученых показало, что такое занятие вызывает сильный стресс и приводит к повышению кровяного давления. Ученые советуют проверять рабочую почту исключительно до 6 часов вечера.

2. Сидеть скрестив ноги. Исследование подтвердило, что в такой позе на 10% повышается кровяное давление. В дополнение к этому вены пережимаются, вследствие чего кровь в ногах начинает скапливаться в одном месте. Все это повышает риск образования в сосудах тромбов.

3. Выдавливать прыщи. Такая привычка угрожает не только здоровью, но и жизни человека. Выдавливание прыща приводит к появлению на коже открытой раны, в которую легко может проникнуть инфекция. Если иммунитет хоть немного ослаблен, ничто не помешает бактериям проникнуть в кровоток и вызвать заражение крови. Особенно опасен участок между губами и носом. По тамошним кровеносным сосудам инфекция быстро добирается до мозга. Это грозит параличом, слепотой и даже смертью.

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4. Зажаривать тосты до образования коричневой корочки. Крахмалистые продукты нельзя длительное время подвергать воздействию высокой температуры. Все потому, что при таких условиях в них образуется канцерогенное вещество. Поджаривать надо так, чтобы хлеб оставался максимально светлым. Тоже самое касается приготовления печенья, домашних чипсов, сухарей, жареной картошки.

5. Пить слишком горячие чай и кофе. Напиткам следует давать немного остыть. Тем, кто игнорирует это правило и пьет чуть ли не кипяток, грозит развитие рака пищевода.

6. Использовать в общественных туалетах сушилку для рук. Такое устройство всасывает в себя из воздуха фекальные микробы. Как следствие, они оседают на кожу. Вместо сушилки, использовать стоит бумажные полотенца или туалетную бумагу. Еще лучше обрабатывать руки гелем для дезинфекции.

7. В выходные спать дольше, чем в будни. Такой сбой в режиме приводит к нарушению биологического ритма организма. Как следствие, человек почти все время чувствует себя истощенным, становится склонен к перееданию и все чаще тянется к вредной пище.

8. Слишком старательно чистить зубы. Дважды в день по 2 минуты — столько рекомендуют проводить эту процедуру стоматологи. Вычищать надо тщательно, но без фанатизма. Если щеткой делать слишком резкие и энергичные движения, можно серьезно повредить зубную эмаль и десна. Чистить надо так, чтобы вместе со щеткой двигалось преимущественно запястье, а не вся рука. Щетка при этом должна быть средней жесткости.

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9. Не мыть фасованную зелень. Даже если на пакете указано, что все предварительно вымыто, перед употреблением важно все равно обработать продукт проточной водой. Это касается не только зелени, но и фасованных овощей. Невидимые на первый взгляд частицы почвы могут оставаться на их поверхности, поэтому есть существенный риск подхватить кишечную палочку или сальмонеллу. Подобное уже случалось в 2016 году. Тогда заразились 153 человека. 2 из них умерли.

Чтобы избежать заражения, важно тщательно промывать каждый листочек зелени. На помешает при этом добавить в воду несколько капель яблочного уксуса для дезинфекции.

Ранее показали убедительные фото, которые на примере близнецов показывают пагубное влияние курения. На этих фотографиях видно поразительное различие между состоянием кожи тех, кто давно стал курильщиком, и тех, кто имеет меньший стаж курения или же вовсе не страдает такой зависимостью.

mirror.co.uk
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