9 невинных привычек, которые могут навредить здоровью

Некоторые привычки невинны только на первый взгляд. ФОТО: mirror.co.uk

Даже привычка проверять вечером электронную почту опасна для здоровья. Подтвердило это исследование, проведенное американскими учеными из Лихайского и Колорадского университетов.

Перечень из 9 подобных привычек, которые лишь на первый взгляд кажутся вполне невинными, подало известное британское издание Daily Mirror.

Для здоровья опасно:

1. Проверять перед сном рабочую электронную почту. Исследование американских ученых показало, что такое занятие вызывает сильный стресс и приводит к повышению кровяного давления. Ученые советуют проверять рабочую почту исключительно до 6 часов вечера.

2. Сидеть скрестив ноги. Исследование подтвердило, что в такой позе на 10% повышается кровяное давление. В дополнение к этому вены пережимаются, вследствие чего кровь в ногах начинает скапливаться в одном месте. Все это повышает риск образования в сосудах тромбов.

3. Выдавливать прыщи. Такая привычка угрожает не только здоровью, но и жизни человека. Выдавливание прыща приводит к появлению на коже открытой раны, в которую легко может проникнуть инфекция. Если иммунитет хоть немного ослаблен, ничто не помешает бактериям проникнуть в кровоток и вызвать заражение крови. Особенно опасен участок между губами и носом. По тамошним кровеносным сосудам инфекция быстро добирается до мозга. Это грозит параличом, слепотой и даже смертью.

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4. Зажаривать тосты до образования коричневой корочки. Крахмалистые продукты нельзя длительное время подвергать воздействию высокой температуры. Все потому, что при таких условиях в них образуется канцерогенное вещество. Поджаривать надо так, чтобы хлеб оставался максимально светлым. Тоже самое касается приготовления печенья, домашних чипсов, сухарей, жареной картошки.

5. Пить слишком горячие чай и кофе. Напиткам следует давать немного остыть. Тем, кто игнорирует это правило и пьет чуть ли не кипяток, грозит развитие рака пищевода.

6. Использовать в общественных туалетах сушилку для рук. Такое устройство всасывает в себя из воздуха фекальные микробы. Как следствие, они оседают на кожу. Вместо сушилки, использовать стоит бумажные полотенца или туалетную бумагу. Еще лучше обрабатывать руки гелем для дезинфекции.

7. В выходные спать дольше, чем в будни. Такой сбой в режиме приводит к нарушению биологического ритма организма. Как следствие, человек почти все время чувствует себя истощенным, становится склонен к перееданию и все чаще тянется к вредной пище.

8. Слишком старательно чистить зубы. Дважды в день по 2 минуты — столько рекомендуют проводить эту процедуру стоматологи. Вычищать надо тщательно, но без фанатизма. Если щеткой делать слишком резкие и энергичные движения, можно серьезно повредить зубную эмаль и десна. Чистить надо так, чтобы вместе со щеткой двигалось преимущественно запястье, а не вся рука. Щетка при этом должна быть средней жесткости.

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9. Не мыть фасованную зелень. Даже если на пакете указано, что все предварительно вымыто, перед употреблением важно все равно обработать продукт проточной водой. Это касается не только зелени, но и фасованных овощей. Невидимые на первый взгляд частицы почвы могут оставаться на их поверхности, поэтому есть существенный риск подхватить кишечную палочку или сальмонеллу. Подобное уже случалось в 2016 году. Тогда заразились 153 человека. 2 из них умерли.

Чтобы избежать заражения, важно тщательно промывать каждый листочек зелени. На помешает при этом добавить в воду несколько капель яблочного уксуса для дезинфекции.

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