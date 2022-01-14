Только у вакцинированных: ученые назвали нетипичный Covid-симптом

Британские ученые выяснили, что чихание может быть одним из симптомов коронавируса. Фото: pixabay.com

Ученые в Великобритании выяснили, что частое чихание может быть одним из симптомов Covid-19.

В то же время наличие этого симптома фиксируют только у вакцинированных граждан, заявил доктор Клэр Стивс, передает Express.

"Соответствующее исследование провел центр, отслеживающий движения пандемии. Специалисты отмечают, что чихание у Covid-инфицированных не наблюдали до начала кампании по вакцинации", - говорится в сообщении.

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Результаты исследования показывают, что люди, которые были вакцинированы, а затем получили положительный результат на коронавирус, чаще сообщали о беспричинном частом чихании по сравнению с теми, кто не был привит.

Covid-19 и туберкулез имеют схожие симптомы. Их важно уметь отличать, ведь оба недуга могут иметь тяжелые последствия для жизни и здоровья человека. По каким симптомам это можно делать - читайте по ссылке.