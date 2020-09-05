Тернополь протестовать в суде против "сталинской политики" и карантина

Сергей Надал присоединяется к иску украинских городов против правительства. Фото: facebook.com/Nadal.Sergij

Тернополь, Ивано-Франковск и некоторые другие города подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство. Требуют отменить "незаконные" карантинные ограничения.

"Тернополь поддерживает судебный иск Ивано-Франковска и других городов к правительству с требованием отменить незаконные ограничения, противоречащие Конституции Украины", - заявляет мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook

Считает, что правительство хочет загнать запад Украини в блокаду.

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"Мне кажется, что в правительстве появились новые" постишеви "и" Кагановичи ". Они хотят загнать в блокаду западную Украину, потому и отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожание газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года, когда коммунисты окружали деревни, забирая последние хлебные крошки, отбирая средства производства и в конечном итоге голодомором убили миллионы украинский только потому, что те хотели оставаться украинском. Обращаюсь к последователям "сталинской политики" - украинцы будут защищаться. Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать - сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности ", - возмущается Надал.

В городе Ивано-Франковске, который попал в красною зону эпидемиологической опасности, не будут останавливать общественный транспорт.