Ивано-Франковск - в красной зоне. Мэр отказался останавливать общественный транспорт

Мэр призвал жителей города показать свою позицию. Фото: pixabay.com

В городе Ивано-Франковске, который попал в красною зону эпидемиологической опасности, не будут останавливать общественный транспорт.

Об этом в эфире областного телеканала заявил мэр города Руслан Марцинкив, назвав решение об усилении карантина - субъективным.

"Поэтому обращаюсь к франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас важно сегодня показать свою позицию", - отметил Марцинкив.

По словам мэра, общественный коммунальный и частный транспорт города будет работать в обычном режиме, но с табличкой "спецперевозки".

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Ранее мэр Ивано-Франковска уже выступал против внесения города в красную зону. Он призывал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о несогласии с решением.