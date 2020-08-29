Глава Ивано-Франковска призвал выходить на протесты против усиления карантина

Марцинкив призвал протестовать. Фото: galka.if.ua

Городской глава Ивано-Франковска Руслан Марцинкив призвал выходить на протест против внесения города в красную зону.

Сказал в видеообращении, что решение центральной власти нужно отменить.

Марцинкив призвал жителей выходить на мирный протест, чтобы заявить о своем несогласии с решением Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

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"Критерии, установленные на уровне государства, субъективные. Происходит политический шантаж запада Украины", - сказал он.

Город Чертков Тернопольской области с 31 августа переходит на жесткие карантинные мероприятия. Его перенесли в красную зону эпидемиологической опасности.