Сырые или вареные: какие овощи полезнее

В сырых овощах ученые обнаружили соединение, которые негативно влияют на кишечную флору. Фото: wworld.com.ua

Для кишечника будет полезнее есть отварные овощи, чем сырые.

К такому выводу пришли ученые из университета в Сан-Франциско, проведя соответствующие исследования, пишет Nature Microbiology.

Эксперименти сначала проводили на грызунах, а потом искали тех, кто бы добровольно согласился.

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Отварные овощи могут изменять бактерии в организме человека. В сырых овощах ученые обнаружили соединение, которые негативно влияют на кишечную флору. При исследовании грызунов разделили на две группы. Одну кормили сырыми овощами, а вторую отварными. В результате ученые заметили изменения в микробиоме мышей, употреблявших сырые овощи. Позже исследования провели на людях. Их результаты были аналогичными.

За последние два года ощутимо подорожали овощи "борщевого набора". Цены выросла из-за погодных условий, сокращение производственных площадей.