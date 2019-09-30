От лука к картофелю: какие овощи и почему стремительно дорожали за последние 4 сезона

За последние два года ощутимо подорожали овощи "борщевого набора". Цены выросла из-за погодных условий, сокращение производственных площадей.

"Большинство украинских фермеров не смогли почувствовать реальных изменений внутренней и внешней рыночной среды и понять возможности. Поэтому отношения трейдеров и перерабатывающих предприятий в цепи поставок остаются непонятными. Неудивительно, если в последующие годы увидим рост производственных площадей и очередное разочарование из-за драматического обвала цен", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, пишет "Інфо-Шувар".

Автор: info.shuvar.com В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены.

В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены. Лук дороже всего продавали по 25-28 грн/кг. Выросла стоимость капусты. В середине весны ее почти не осталось в украинских хранилищах. Поэтому продукцию активно импортировали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фермер спрогнозировал цену яблок до конца года

В первой половине сезона 2019-2020-х лидером по росту цены стал картофель. В опте стоит 12-13 грн/кг. Другие овощи продают дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В этом году картофелем в Украине засадили 1,4 млн га - на 1% меньше, чем в прошлом году. Сократились площади под помидорами и огурцами. В то же время на 4-5% больше высадили капусты и лука - 66,2 и 55,2 тыс. га соответственно. Столовой свеклой засеяли 39 тыс. га. - на 2,6% больше, чем в прошлом году.