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понедельник, 30 сентября 2019 15:28

От лука к картофелю: какие овощи и почему стремительно дорожали за последние 4 сезона

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За последние два года ощутимо подорожали овощи "борщевого набора". Цены выросла из-за погодных условий, сокращение производственных площадей.

"Большинство украинских фермеров не смогли почувствовать реальных изменений внутренней и внешней рыночной среды и понять возможности. Поэтому отношения трейдеров и перерабатывающих предприятий в цепи поставок остаются непонятными. Неудивительно, если в последующие годы увидим рост производственных площадей и очередное разочарование из-за драматического обвала цен", - объясняет эксперт плодоовощного рынка Татьяна Гетьман, пишет "Інфо-Шувар".

Автор: info.shuvar.com
  В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены.
В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены.

В прошлом году по всем позициям "борщевого набора" фиксировали рекордные цены. Лук дороже всего продавали по 25-28 грн/кг. Выросла стоимость капусты. В середине весны ее почти не осталось в украинских хранилищах. Поэтому продукцию активно импортировали.

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В первой половине сезона 2019-2020-х лидером по росту цены стал картофель. В опте стоит 12-13 грн/кг. Другие овощи продают дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В этом году картофелем в Украине засадили 1,4 млн га - на 1% меньше, чем в прошлом году. Сократились площади под помидорами и огурцами. В то же время на 4-5% больше высадили капусты и лука - 66,2 и 55,2 тыс. га соответственно. Столовой свеклой засеяли 39 тыс. га. - на 2,6% больше, чем в прошлом году.

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Дата
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