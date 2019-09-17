Каких овощей стали больше выращивать в Украине

За год овощи подорожали примерно на 30%. Цены выросли из-за неблагоприятных погодных условий и меньшего урожая. Фото: kyiv.depo.ua

В этом году картофелем в Украине засадили 1,4 млн га - на 1% меньше, чем в прошлом году. Сократились площади под помидорами и огурцами. В то же время на 4-5% больше высадили капусты и лука - 66,2 и 55,2 тыс. га, соответственно. Столовой свеклой засеяли 39 тыс. га. - на 2,6% больше, чем в прошлом году.

"Сокращение площадей связано с перепроизводством и низкими закупочными ценами прошлого года. Так, в 2018-м картофеля собрали на 3 миллиона тонн больше, чем годом ранее - 22,5 миллионов тонн. Производство огурцов выросло на 10% - до 10 миллионов тонн. Помидор - на 2,5%. Составило 23,2 миллионы тонн. Вместе с тем до 16,7 миллионов тонн уменьшилось производство капусты. Лука собрали 8,8 миллионов тонн, свеклы - 8,2 миллиона тонн", - рассказала Gazeta.ua эксперт Украинского клуба аграрного бизнеса Валентина Кропивко.

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За год овощи подорожали примерно на 30%. Цены выросли из-за неблагоприятных погодных условий и меньшего урожая.

"Картофель вырос в цене в 2,5 раза - до 15,3 гривен за килограмм в рознице в июле 2019-го. Лук продавали по 12,2 гривен за килограмм. Свекла и капуста выросли в цене на 9-10% - до 11,4 и 8,9 гривен за килограмм. Правда с 26,2 гривен в июле 2018-го до 16,3 гривен в июле 2019 года подешевела морковь", - говорит эксперт.

В январе-августе 2019-го Украина импортировала 26,2 тыс. т картофеля. Это в 5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Лука завезла 79,3 тыс. т. За первые 8 месяцев 2018-го - 5,5 тыс. т. Помидоров закупили 58,5 тыс. т. Капусты - 11,2 тыс. т.