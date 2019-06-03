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понедельник, 03 июня 2019 15:04

Супрун заговорила о сексе

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Супрун заговорила о сексе
Ульяна Супрун. Фото: АСПИ

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала о необходимости сексуального образования среди детей и подростков. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Вы говорили со своим ребенком-подростком о сексе? А о болезнях, которые передаются половым путем? А о средствах контрацепции? Если нет - зря. Репродуктивное здоровье очень важно, и лучше, если ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей, компетентных экспертов. А не на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок. Именно для этого и необходимо сексуальное образование", - написала Супрун.

Сексуальное образование - это, прежде всего, о воспитании ответственного отношения и своем репродуктивном здоровье. По определению ЮНЕСКО, цель такого образования - обеспечить подростков научной и объективной информацией, которая позволит обдуманно принимать решения и снизить риски, связанные с половой жизнью, - отметила глава Минздрава.

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Отмечается, что 2016-го в Украине было сделано 56 абортов женщинам до 14 лет и 875 - в возрасте 15-17 лет.

И.о. главы Минздрава подчеркнула, что сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью, а агрессивная пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным "дебютам", большого количества абортов, сексуального насилия и распространения заболеваний.

Глава Минздрава отметила, что сегодня сексуальное образование в Украине только формируется, но уже существуют курсы, которыми могут воспользоваться родители, учителя, врачи и, собственно, подростки.

"Табу на темы репродуктивного здоровья - это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем". Ведь это именно тот случай, когда от знаний зависит здоровье", - добавила Супрун.

"Год будет переходный и, разумеется, немного шоковый, потому что будет много турбулентности, непонимания происходящего. Но не будет такого, что всех увольняют и все больницы закрываются. Мы постепенно организуем процесс так, чтобы те больницы, которые оказывают больше помощи, получили наибольшую инвестицию", - заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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Дата
03
июня

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