Супрун развеяла миф о кислородных коктейлях

Если представить, что в коктейле сохраняется кислород, и мы способны его вдохнуть внутренностями, то это нас не порятуе.Фото: polintermed.ru

Кислородные коктейли - это яркая пенистая жидкость за едва ли не все деньги мира, торговля воздухом, обещание вечной молодости и лечения всех болезней, и заверения, что мы можем дышать желудком.

Если кратко - они недейственные - об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на странице в Facebook.

"Идея, что кислород способен всасываться через желудок и кишечник, и следовательно стоит пить искусственно насыщенные кислородом жидкости, возникла в Cовецьком СОЮЗЕ в 1960-е годы. Никакие исследования не доказали ни способности "дышать кишечником", ни возможности обогатить свои внутренности кислородом с пенистого сока. К тому же, по мере лопание пузырьков, в том числе во время питья, кислорода становится все меньше ", - пояснила Супрун.

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Она уверяет, что меньше кислорода - это хорошо, потому что, когда его много, то это нам вредит.

"Мы эволюционировали, чтобы научиться дышать воздухом, в котором кислорода около 20%. Дыхание на молекулярном уровне - это обезвреживание кислорода и превращение его в воду. Кислород ничего не "сжигает", как в печке, потому что все процессы окисления осуществляются при участии ферментов и молекул, которые могут принимать и отдавать протоны и электроны ".

Ульяна Супрун утверждает, что усиленное поступление кислорода не приведет к усиленному разрушению подкожного жира, например. Для этого надо больше тратить енергии. Количество кислорода в нашем организме не должно повышаться. Иначе набирают обороты свободнорадикальные цепные реакции, старения, повреждения клеточных мембран и ДНК.

"Дополнительное поступление кислорода требуется, к примеру, пациентам с острой остановкой дыхания. И только с помощью медицинской аппаратуры. Даже недоношенным детям избыток кислорода будет вредить и даже может вызвать нарушения зрения, что произошло с музыкантом Стиви Уандером "- написала Супрун.

Министерка убеждает, что мы не можем дышать желудком или кишечником. Мы дышим легкими, в которых благодаря значительной разнице в давлении углекислый газ отсоединяется от гемоглобина эритроцитов, а на его место присоединяется кислород.

"Кислород не перемещается кровью в виде свободной молекулы - это токсичный для нас газ, и его переносят или гемоглобин, или железосодержащие ферменты. Чтобы кислород все же попал в кишечник, лабораторных мышек в эксперименте более недели держат в камерах с высоким давлением кислорода (гипербарических камерах). От этого мышки моложе и здоровее не становятся, но в них меняется кишечная микрофлора. В норме, там живут бактерии, которым кислород не нужен ".

"В мегаполисах не хватает кислорода", - говорят продавцы коктейлей - "поэтому надо пить кислород." На что наше тело отвечает: "Нит, надо глубже и чаще дышать". Дело в том, что мы контролируем дыхание сознательно и бессознательно. Когда мозг регистрирует недостаток кислорода, мы делаем вдох. Единственные случаи, когда это не срабатывает, это блокирование дыхательного центра алкоголем или наркотиками. Но в этом случае надо не пить коктейль "- советует Супрун.

Если представить, что в коктейле сохраняется кислород, и мы способны его вдохнуть внутренностями, то это нас не спасет.

"В одном литре коктейля в лучшем случае будет 100-150 миллиграммов кислорода. За сутки мы вдыхаем 550 литров чистого кислорода, или вдыхаем 4 литра в минуту. По сути - вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха ".

Ульяна Супрун говорит, что самый действенный кислородный коктейль - это пробежка по парку или лесу после дождя, или хотя бы аэробные упражнения в хорошо проветриваемом тренажерном зале. Именно работа мышц и сердца улучшает кровоснабжение и увеличивает количество кислорода, поступающего в наш организм. И именно дыхание чистым воздухом обеспечит нас кислородом ровно настолько, насколько нужно.

Кофе может быть полезным, а может и вредить. Не существует универсального правила, сколько пить кофе и, как оно, потом повлияет на здоровье.Если кофе употреблять умеренно, ради удовольствия, а не для стимуляции мозга, то оно будет полезный, пишет и.о. главы министерства здравоохранения Ульяна Супрун