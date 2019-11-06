Супрун рассказала о мужских болезнях и как с ними бороться

Рак простаты и яичек, мужские самоубийства проблемы, которые реже всего обсуждают в обществе. Фото: РБК-Украина.

Ульяна Супрун рассказала о "мужских болезнях" - рак простаты и рак яичек, и назвала симптомы для своевременного выявления болезней, чтобы проблему можно было решить без осложнений.

Бывшая руководительница Минздрава в Facebook обратила внимание, что в Украине продолжительность жизни мужчин на 10 лет меньше, чем у женщин. Причина - совокупность факторов. Убивают мужчин алкоголь, курение, питание и довольно распространенное пренебрежительное отношение к здоровью.

Рак простаты является наиболее распространенным типом онкологии среди мужчин. Чаще всего болезнь развивается медленно, поэтому обнаружить ее длительное время не удается.

Риск заболеть увеличивается с возрастом. Чаще всего им болеют мужчины в возрасте 50 лет. Медики рекомендуют всем мужчинам этого возраста сдать простой анализ крови на ПСА (простат специфический антиген) и пройти осмотр у уролога.

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Симптомы, при которых нужно срочно обратиться к врачу: повышенная потребность в мочеиспускании (особенно ночью), дискомфорт, боль или жжение во время этого процесса; ощущение, что ваш мочевой пузырь не полностью опорожнен; кровь в моче или сперме; мучительная эякуляция; постоянная боль в спине, бедре или таза.

Зато рак яичек - достаточно редкий вид рака среди мужчин и составляет лишь 1% случаев. Возраст, в котором он обычно он поражает, - от 15 до 49 лет.

Внимание стоит обратить, если есть безболезненный отек или комочек в яичке или любое изменение формы/текстуры яичек; онемение, дискомфорт, разница в размере между яичками и болевые ощущения; отек и увеличение груди в связи с гормональными изменениями; боль в пояснице, одышка, боль в грудной клетке, постоянный кашель.

Также экс-руководительница Минздрава обратила внимание на психические проблемы и мужские самогуства.

Гнев, раздражительность или агрессивность, заметные изменения настроения, уровня энергии или аппетита, проблемы со сном, беспокойство или ощущение стресса, злоупотребления алкоголем или наркотиками, печаль, безнадежность, суицидальные мысли, боль или проблемы с пищеварением без причины - это те симптомы, с которыми нужно обратиться к психологу.

Организация Красного Креста и Красного Полумесяца отказалась посещать украинских политзаключенных, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах. Об этом 1 ноября на Львовском форуме сказала бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.