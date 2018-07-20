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пятница, 20 июля 2018 13:40

Супрун рассказала о гипертонии

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Супрун рассказала о гипертонии
Каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление. Фото: narodna-pravda.ua

Каждый 3-й взрослый имеет повышенное артериальное давление.

Из-за этого возрастает риск развития мозгового инсульта, инфаркта миокарда, сердечной или почечной недостаточности, - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Она привела пять мифов, которые опровергает врач-кардиолог Лариса Мищенко.

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1. Артериальная гипертензия - это наследственная болезнь. Если болели родители, то болеть и дети

Наследственность играет большую роль в развитии артериальной гипертензии. Однако это не означает 100% вероятности развития заболевания. Если родители имеют проблемы с давлением, то соблюдение здорового образа жизни может предотвратить развитие гипертензии, а периодический контроль давления - вовремя выявить проблему.

2. На АГ болеют люди старшего возраста, молодым беспокоиться не стоит

Болезнь может поражать не только взрослых всех возрастов, но и даже детей. Сейчас есть тенденция к росту частоты артериальной гипертензии среди детей и молодежи, в основном связано с распространением ожирения, нездорового питания, малоподвижного образа жизни и вредными привычками.

3. Лекарство нужно принимать только тогда, когда плохо

Это очень распространено заблуждение, которая стоит здоровье, а иногда и жизнь пациентам. Сегодня не существует другого способа предотвратить осложнения гипертензии (инсульта, инфаркта, поражения почек, сосудистой деменции и т.д.), кроме соблюдения здорового образа жизни и регулярного медикаментозного лечения. Постоянный прием лекарств имеет нормализовать давление.

4. "Рабочего" давления не существует

Некоторые называют высокое давление своим нормальным состоянием, так как не имеет никаких жалоб, негативных ощущений. Но это не значит, что лечиться не нужно. АГ важно заранее выявить и лечить. Иногда эту болезнь называют немым убийцей - при отсутствии значительного дискомфорта и боли постоянно повышенное давление оказывает неблагоприятное влияние на сердце, сосуды и почки.

5. Для лечения достаточно "прокапатися" 1-2 раза в год

В многочисленных исследованиях доказано, что регулярное лечение болезни и здоровый образ жизни способствуют уменьшению риска сердечно-сосудистых катастроф. Научных обоснований эффективности метода внутривенного вливания не существует.

Для взрослого здорового человека средние показатели артериального давления - это 120/80 мм Однако в зависимости от возраста, образа жизни, жизненных обстоятельств и других индивидуальных факторов эта цифра может колебаться между 90/60 и 130/80.

По последним рекомендациям от Американской ассоциации сердца (AHA), давление, долго является выше 130/80, свидетельствует о первой стадии гипертензии. В таких случаях обязательно нужно обращаться к врачу.

И.о. министра охраны здоровья Украины Ульяна Супрун рассказала о 5 утренних привычках "с которыми ваш день станет лучшим".

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