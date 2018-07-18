Как сделать свое утро хорошим - 5 советов от Уляни Супрун

Уляна Супрун рассказала, как сделать свое утро удачным. Фото из открытых источников

Уляна Супрун и.о. министра охраны здоровья Украины рассказала о 5 утренних привычках "с которыми ваш день станет лучшим".

Первой полезной привычкой Супрун считает здоровый сон: "У вас никоим образом не выйдет проснуться о 6 утра и быть производительным на протяжении дня, если вы легли спать слишком поздно. Помните, что организм нуждается в среднем 7-8 часов во сне", - пишет специалист в фейсбуке.

Вторая полезная привычка - "Побудьте наедине с собой". Руководительница МОЗ предлагает взять себе за привычку не только утренние упражнения, но и медитацию, как зарядку для мозга: "Во время медитации происходят существенные изменения в разных частях мозга, который влияет на нашу способность концентрировать внимание, производиться с неудобными и сложными ситуациями и в целом уменьшает стресс".

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В третьем правиле Супрун отмечает, что занятие спортом не стоит переносить на вечернюю пору. Утренние занятия спортом улучшают качество и длительность сна, убыстряют обмен веществ и положительно влияют на когнитивные способности. Нет времени на полноценные физические занятия? Сделайте хотя бы 5-минутную зарядку, чтобы взбодриться.

"Не пропускайте завтрак" - четвертое правило от Уляни Супрун. Дело в том, что пренебрежение завтраками, в будущем может повлечь серьезные заболевания. Также врачи советуют завтракать не позже чем за два часа после пробуждения:

"Чтобы получить заряд энергии лучше избегать продуктов, которые имеют высокий гликемический индекс (сахаросодержащие продукты, изделия из белой муки, нешлифованний рис). Зато избирайте продукты с высоким содержанием протеинов, полезных жиров и цельного зерна. Не употребляйте кофе вместо еды", - пишет Супрун.

И последнее правило - утренний прохладный душ. Он будет способствовать улучшению физического и психического самочувствия, будет улучшать работу сердечно сосудистой системы. А также снизит уровень кортизола - гормону стресса в вашем организме.

И.о. министра охраны здоровья объяснила, что делать с шлаками в организме. Супрун убеждена, что выводить их из организма не нужно, когда хорошо работают выделительные системы - печенка, почки, желудочно-кишечный тракт и даже кожа. А детокс-голодания не рекомендуют людям, которые имеют болезни почек, сахарный диабет или болезни желудочно-кишечного тракта. Такая диета может стать причиной появления дефицита витаминов и минералов.