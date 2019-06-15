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суббота, 15 июня 2019 13:46

Супрун рассказала, как пережить жару

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Супрун рассказала, как пережить жару
Украинцы страдают от постоянной жары. Фото: ternopoliany.te.ua

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала украинцам, что следует делать, чтобы пережить жару и сохранить организм в порядке.

"30 градусов на столбиках украинских термометров. А значит повышенные риски сгореть на солнце, перегреться, получить тепловую травму и в целом безжалостно страдать от постоянной жары. Собрала советы о том, как правильно это пережить. Все чтобы вы были здоровы и имели под рукой полезную информацию о безопасности", - написала Супрун в Facebook.

Как заботиться о коже

▪ Загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается защититься. Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпевирус.

▪ Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу.

▪ Чтобы уменьшить воспаление и избавиться от боли ожога, не обрабатывают пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной.

Что лучше пить в жару

▪ Взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л/ч. Поэтому постоянно носите свою бутылку с водой.

▪Алкоголь вызывает обезвоживание, через него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного.

▪ Чтобы почувствовать прохладу, надо охладить кожу, а не желудок. Поэтому ледяной напиток в жару или мороженое не утоляют жажду.

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Что делать, чтобы не перегреться на солнце

▪ Отдыхайте в тени, носите шляпу, легкую одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей, старайтесь не находиться на улице в пиковый период жары - с 11:00 до 16:00.

▪ Правильно надевайте детей. В жару им не нужны шапки, кофты и носки, чтобы не продуло.

▪ Не оставляйте детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. Неважно, что это в тени или всего на пару минут.

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для помещений, где приходится бороться с последствиями жары. Несколько действенных советов, как охладить помещение в летний зной, если у вас нет кондиционера.

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Дата
15
июня

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