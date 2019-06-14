Как охладить комнату без кондиционера

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для помещений, где приходится бороться с последствиями жары.

Несколько действенных советов, как охладить помещение в летний зной, если у вас нет кондиционера, сообщает сайт "Здоровье 24".

Заклеить окна с солнечной стороны светоотражающей пленкой

Создав препятствие для попадания солнца в комнату, можно предотвратить ее нагреву. Можно также воспользоваться пищевой фольгой или зеркальной бумагой для упаковки подарков.

Вентилятор - отличная альтернатива кондиционеру

Обычный вентилятор в сочетании с несколькими бутылками с прохладной или даже замороженной водой вам пригодятся. Стоит поставить их перед вентилятором. В отличие от кондиционера, такой самодельный охладитель воздуха не грозит вам простудой.

Автор: Ууринформ

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Влажная уборка

Можно разбрызгивать воду обычным пульверизатором. Не бойтесь брызнуть немного воды на стены, окна, шторы, мебель. Можете расставить по квартире емкости с прохладной водой. Испаряясь, она будет охлаждать воздух в комнате и снижать температуру. Но стоит помнить, что при повышенной влажности воздуха переносить жару сложнее.

Откажитесь на лето от ковров

На жаркий период лучше убрать из помещения лишние пылесборники. Лучше добавьте живых растений. Легкую прохладу сможете почувствовать, просто ходя босиком по чистому полу.

14 июня сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Осадков не прогнозируют, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза.