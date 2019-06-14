Как охладить комнату без кондиционера

 
Ексклюзивы
1/5
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 1584
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
Зеленскому и Вакарчуку светит коалиция, а "ветеранам" Рады - политическое кладбище
2 Просмотров: 2844
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
1 Просмотров: 20925
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Натовское оружие и подготовка - кто такие марксмены ВСУ
Просмотров: 7389
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Прошлая власть зацементировала олигархический режим - Павел Кухта
Просмотров: 765
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Будет новая церковь со старым названием - эксперт рассказал, чем закончится собор Филарета
Просмотров: 2484
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Сковороды с мясом и мохито с ромом - чем угощали на Operafest Tulchyn
Просмотров: 639
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
"Закроют глаза, когда они уедут" - Россия освободит украинских моряков
Просмотров: 2673
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
"Попросил похоронить у матери": Владимир Куцик погиб в своем первом бою
1 Просмотров: 5355
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Выстоим против России, если украинская экономика будет расти на 5% ежегодно
Просмотров: 459
Фото
Все фото
5
4
13
6
5
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Смертельные пытки: женщина рассказала, почему избавилась от силиконовой груди
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Как спасать жизни при инсульте и сердечном приступе: ветеранский проект учит львовян
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
Заново научился ходить: показали подростка, которому уникальным способом спасли ногу
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
2 в 1: девочка родилась с близнецом в животе
Видео
Все видео
Как охладить комнату без кондиционера
Как охладить комнату без кондиционера
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Прививки от кори отныне бесплатные для взрослых любого возраста - Министерство здравоохранения
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
Комаровский рассказал о пользе и вреде кипяченой воды
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
"Не обманывайте нас": Кличко обратился к Порошенко и Зеленскому
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Тренер показала простые упражнения для стройных ног и подтянутых ягодиц
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1494
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 2961
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5166
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
13 июня 2019
Просмотров: 333
Косити траву
На цьому тижні косив траву. Відколи навчився це робити, минуло ціле життя. І всі ті роки косити траву на початку літа було для мене заняттям гостро ...
пятница, 14 июня 2019 10:40

Как охладить комнату без кондиционера

  Комментировать

Лето может стать настоящим испытанием не только для вашего организма, но и для помещений, где приходится бороться с последствиями жары.

Несколько действенных советов, как охладить помещение в летний зной, если у вас нет кондиционера, сообщает сайт "Здоровье 24".

Заклеить окна с солнечной стороны светоотражающей пленкой

Создав препятствие для попадания солнца в комнату, можно предотвратить ее нагреву. Можно также воспользоваться пищевой фольгой или зеркальной бумагой для упаковки подарков.

Вентилятор - отличная альтернатива кондиционеру

Обычный вентилятор в сочетании с несколькими бутылками с прохладной или даже замороженной водой вам пригодятся. Стоит поставить их перед вентилятором. В отличие от кондиционера, такой самодельный охладитель воздуха не грозит вам простудой.

Автор: Ууринформ
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Возле водителя + 53°C" - выяснили, какой транспорт в столице самый жаркий

Влажная уборка

Можно разбрызгивать воду обычным пульверизатором. Не бойтесь брызнуть немного воды на стены, окна, шторы, мебель. Можете расставить по квартире емкости с прохладной водой. Испаряясь, она будет охлаждать воздух в комнате и снижать температуру. Но стоит помнить, что при повышенной влажности воздуха переносить жару сложнее.

Откажитесь на лето от ковров

На жаркий период лучше убрать из помещения лишние пылесборники. Лучше добавьте живых растений. Легкую прохладу сможете почувствовать, просто ходя босиком по чистому полу.

14 июня сохранится жаркая и преимущественно сухая погода. Осадков не прогнозируют, лишь днем на крайнем западе кратковременный дождь, гроза.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как охладить комнату без кондиционера». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
июня

49 душ ушли в небо: напоминаем трагический эпизод войны в Донбассе

Шотландец основал поселение в Крыму

В Париж вошли немецкие войска

Самое читаемое
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
Проделки детей и эмоции влюбленных - опубликовали работы классика французской фотографии
42
 Просмотров: 32872
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз
Зеленский готовит нардепам неприятный сюрприз 1 Просмотров: 28646
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
Военный ВСУ показал ликвидированных террористов на Донбассе
6
 Просмотров: 23622
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
Осталось 100 м к Донецку: как освобождают украинские земли королевские пехотинцы
28
 1 Просмотров: 20925
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
Молодожены Потап и Настя умилили сеть новыми снимками
2
 Просмотров: 11052
Здоровье
Отсыпание на выходных изнашивает организм - Супрун
Отсыпание на выходных изнашивает организм - Супрун
Почему потливость может быть опасной для здоровья
Почему потливость может быть опасной для здоровья
5
 Просмотров: 1656
От мочек ушей до формы пальцев: назвали неожиданные признаки болезней сердца и сосудов
От мочек ушей до формы пальцев: назвали неожиданные признаки болезней сердца и сосудов Просмотров: 729
Супрун забраковала обувь на высоких каблуках
Супрун забраковала обувь на высоких каблуках Просмотров: 630
Как защититься от комаров
Как защититься от комаров Просмотров: 909
Больше всего комментируют
33
Фракция Тимошенко вылила шквал критики на Луценко
25
Приходько выиграла суд у Порошенко
19
Зеленский встретился с Тимошенко и Ющенко
18
"Батькивщина" объявила список из 50 кандидатов
12
Смешко судится с соратником Тимошенко
Голосов: 392
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua