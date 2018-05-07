Супрун рассказала, как бороться со стрессом

Наиболее мощным оружием для контроля стресса является медитация и простые физические упражнения, считает в.а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Фото: sss.ck.ua

Если стресс продолжается постоянно, он начинает угрожать организму. До хронического стресса могут привести перегрузки на работе, неурядицы в семье или другие регулярные проблемы.

Советами по борьбе со стресом на своей странице в Facebook поделилась в. а. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Понедельник может быть дополнительным стресом для всех - множество дел, новые задачи, важные встречи. Если вы сегодня или в другие дни чувствуете себя беспокойно, забываете мелочи, есть немного раздражительными - не переживайте, это обычные вещи, которые время от времени случаются с каждым человеком. Иногда все мы испытываем стресс, - пишет Супрун, - Хронический стресс мешает эффективно работать, учиться, общаться с другими и может привести к депрессии. Поэтому очень важно уметь противостоять стрессу и научиться его контролировать".

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"Наиболее мощным оружием для контроля стресса является медитация и простые физические упражнения. Обирает любую активность, которая вам по душе, как бег или велопрогулки, и сделайте ее регулярной частью вашей жизни. Попробуйте следовать этим советам и вы увидите, как улучшается не только ваше физическое самочувствие, а вы становитесь более устойчивыми и успешными".

Ранее Ульяна Супрун дала советы, как правильно загорать и защитить тело от чрезмерного солнца.