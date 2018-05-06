Как защититься от чрезмерного солнца - Супрун дала советы

В. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун советует пользоваться солнцезащитными кремами Фото:facebook.com/ulanasuprun

Чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 млн случаев этого заболевания диагностируется по всему миру ежегодно.

Об этом на своей странице в Facebook рассказала в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун, которая дала советы, как правильно загорать и защитить тело от чрезмерного солнца.

"Припекает не только в комментариях в facebook, но и на улице. Не забывайте, что солнце полезно только в разумных пределах. Ультрафиолетовое излучение и жара могут быть вредными для здоровья, - пишет Ульяна Супрун, - Поэтому обязательно наносите солнцезащитный крем каждый раз, как выходите на улицу. Фонд рака кожи рекомендует каждому, независимо от цвета кожи, используйте солнцезащитный крем не только в период жары, но и в течение всего года".

По рекомендациям Американской академии дерматологии, нужно пользоваться солнцезащитным средством с SPF не менее 30. Это может быть крем, гель, спрей. Наносить его лучше за 30 минут до выхода на солнце.

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Ульяна Супрун также приводит 8 базовых правил защиты во время жары.

1. Находитесь как можно меньше на солнце, особенно, в самую жару (с 11 до 16 часов)

2. Будьте осторожны с загаром. Мы ассоциируем ее со здоровым и красивым видом, на самом же деле, загар является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься".

3. Носите шляпу, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей

4. Будьте внимательны у водоемов и на пляже. Поверхности отражают солнечные лучи, что увеличивает шанс получить ожоги

5 Избегайте посещения соляриев. Существуют исследования, что дополнительное ультрафиолетовое излучение повышает риски получения рака кожи

6. Регулярно проверяйте кожу (родинки, веснушки) и сообщите об изменениях своему врачу

7.Пейте больше воды

8. Не оставляйте детей в закрытых автомобилях

Ранее в. а. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об опасности лечения антибиотиками. По данным ВОЗ ежегодно только в ЕС умирают 25 тысяч пациентов через серьезную бактериальную инфекцию в результате адаптации бактерий к лекарствам. А все из-за того, что люди очень часто используют антибиотики, когда не нуждаются в них.