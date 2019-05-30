Супрун пугает молодежь склерозом

Рассеянный склероз является одной из самых распространенных причин потери работоспособности у молодых людей. ФОТО: anews.com

Симптомы рассеянного склероза проявляются в возрасте 20-40 лет. Женщины перед этой болезнью в два раза уязвимее, чем мужчины.

Об этом рассказала в. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

"Рассеянный склероз — хроническое заболевание, которое поражает зрительные нервы, головной и спинной мозг. Возникает, когда иммунная система "неправильно" отвечает на определенный внешний раздражитель, например, на вирус инфекционной болезни. Вместо того, чтобы атаковать вирус, иммунитет начинает атаковать оболочки нервных волокон. Так возникает острое, а позже — хроническое воспаление ", — объясняет чиновница.

Развивается рассеянный склероз у каждого по-разному. Со временем может приводить к серьезным осложнениям, а часто и к инвалидности. В большинстве случаев дает о себе знать рецидивами, однако у каждого десятого больного рецидивов и ремиссий нет. У таких людей состояние ухудшается постепенно и неотвратимо.

"Диагностика рассеянного склероза на ранних стадиях предотвращает обострения и замедляет прогрессирование. Именно поэтому нужно обращаться к врачу сразу после появления первых симптомов болезни", — отмечает Супрун.

Основные признаки этого заболевания:

- ухудшение или потеря зрения в одном глазу, сопровождающееся болью при движении глазного яблока

- двоение в глазах

- уменьшение чувствительности и слабость в конечностях

- проблемы с поддержанием равновесия, неустойчивость или неуклюжесть

- болезненные ощущения, распространяющиеся по спине в направлении сверху вниз, иногда с переходом на конечности, при наклоне головы вперед

- депрессия и повышенная тревожность

- проблемы с речью и мышлением

- спазмы и ощущение скованности в мышцах

- расстройство кишечника.

"Лекарства для пациентов с рассеянным склерозом закупаются за государственные средства. В этом году на это предусмотрено 120 млн — на 49 млн больше, чем в 2018 году ", — отмечает Супрун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звон в ушах является симптомом тяжелой болезни

Рассеянным склерозом страдает более 2,5 млн человек в мире. В Украине людей с таким диагнозом более 20 тысяч. Точные причины развития рассеянного склероза неизвестны. Предполагают, что существует генетическая предрасположенность. Также есть версия о влиянии внешних факторов. В частности, речь идет о географическом расположении, недостатке витамина D и солнечного света, курении, ожирении, вирусных инфекций, сильном или хроническом стрессе, травмах, которые поражают нервную систему, гипергликемии и тому подобном.