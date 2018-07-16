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понедельник, 16 июля 2018 13:22

Супрун посоветовала, как во время загара защитить кожу от старения

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Супрун посоветовала, как во время загара защитить кожу от старения
Супрун предостерегла от длительного загара Фото: korabelov.info

Загар вредит человеку. Это признак того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и пытается "защититься".

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в соцсети.

Чрезмерное пребывание на солнце является одним из факторов риска развития рака кожи. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 3 миллионов случаев рака кожи диагностируется по всему миру ежегодно. И хотя рак кожи распространенный среди людей, имеющих светлый цвет кожи, однако это не означает, что более смуглые люди в безопасности. Поэтому если вы хорошо загораете и быстро темнеет - не розслабляйтесь. Вам так же вредное ультрафиолетовое излучение.

"Если ваш железный аргумент для загара был витамин D, которым нужно запастись на всю долгую зиму, то и это не так. Образование витамина D в коже ограничено. После того, как его образовалась определенное количество, этот процесс останавливается, и благодаря длительному лежанию на пляжи мы больше не умножаем запасы витамина D", - говорит Ульяна Супрун.

Также загар не улучшает упругость и увлажненность кожи. Их поддерживают вещества коллаген и гиалуроновая кислота. А действие ультрафиолета их разрушает, и не дает создавать новые. Поэтому солнце действительно сушит и старит кожу, и никакие увлажняющие средства это не остановят.

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Нужно наносить солнцезащитные кремы каждый раз перед выходом на улицу.

Находиться как можно меньше на солнце, особенно с 11 до 16 часов. И носить кепки й панамы, одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей.

При солнечном ожоге сметана, подсолнечное масло, зубная паста или даже мази и пенки на жирной основе - плохая первая помощь.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в соцсети.

"Первая помощь при солнечном ожоге - это перейти в прохладное место и охладить обожженные участки водой или льдом. Если обожжены большие участки тела, можно принять обезболивающие. Категорически запрещается обрабатывать рану средствами жирной основе, жиром, яичным желтком, мочой, спиртовыми растворами, зубной пастой", - написала Супрун.

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16
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