Супрун опровергла скандальное заявление советника президента

Советник президента сделал скандальное заявление. ФОТО: ua-rating

Советник президента Михаил Радуцкий заявил о отличиях в течении болезни у представителей разніх рас. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун это опровергла.

"Генетические различия в течении тех или иных болезней у представителей разных рас определяют и особенности их лечения. Поэтому протоколы должны быть только государственными, написанными на украинском языке, утвержденными Минздравом и Минюстом, адаптированными ", - сказал Радуцкий В интервью газете "Ваше здоровье ".

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И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун удивлена ​​таким высказываниям.

"Болезни не знают национальных или территориальных границ": жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии. Так же с международными протоколами. Такие ґайдлайны - это универсальные алгоритмы для врачей, как назначать лечение пациенту. Они создаются медицинским сообществом на основе многолетних исследований и поисков оптимального пути лечения. Анатомия для украинцев, американцев или поляков - одинакова. Процесс течения тех или иных заболеваний тоже одинаковый ", - написала она в Facebook.

В Украине начался месяц прививок против дифтерии и столбняка.