Стреляет в шее: назвали наиболее беззащитны профессии

Как снять стреляющую боль в шее Фото: tion.ru

Зимой простуженая шея является обычным явлением, которое часто люди не лечат. Будто и само пройдет.

Мало кто знает, что это воспаление скелетных мышц. Оно называется миозит и возникает от перенесенных "на ногах" гриппа или ангины.

Чаще всего миозит поражает людей с сидячей работой - программистов, кассиров, водителей и пианистов. В них большая нагрузка на отдельные группы мышц.

Об этом рассказал Федор Лимарчук, столичный ортопед.

"Чтобы не перепутать миозит с другими болезнями, надо хорошо прощупать шею. Если возникает резкая боль, то это эта болезнь. Когда же боль расплывчатый - осложнения после остеохондроза. Хроническая форма проявляется появлением узлов в мышцах. Боль с шеи расползается на груди и спину. Волокна тканей утончаются, мышцы перестанут двигаться. Изменения необратимые", - отмечает врач.

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1. Симптомы

Сначала тянущая тупая боль в шее, отдающая в затылок, между лопаток. Не дает повернуть голову и наклоняться. Трудно вставать, умываться или одеваться.

2. Диагностика

Для определения причины боли сделать рентген и анализ крови. Более точную картину показывает компьютерная томография.

3. Лечение

Помогут согревающие мази и противовоспалительные препараты. Укрепляют мышцы лечебной гимнастикой. Для закрепления эффекта назначают массаж и физиотерапевтические процедуры.

Обвисшие живот и бока могут сильно подпортить жизнь. С помощью одной только коррекции питания убрать лишний жир с боков и живота не получится. Чтобы не сидеть на жестких диетах и ​​мучиться в тренажерных залах, стоит делать дома одно упражнение. Это вакуум живота, который займет 10 минут в день.