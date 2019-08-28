Столичные школьники смогут ходить в школу без вакцинации

Дети без вакцины смогут посещать образовательные учреждения. Фото: images.unian.net

В Киеве детям, у которых нет вакцинации, не будут запрещать ходить в школу или садик.

Об этом заявил заместитель Киевской городской государственной администрации Валентин Мондриевский.

"2 сентября начнется новый учебный год, и запрета невакцинированным детям посещать учебные заведения не будет. Запретить детям посещать учебные заведения мы не можем" - сказал чиновник.

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По его словам, если увеличатся данные о заболеваниях, тогда киевская власть будет должна обеспечить детей возможностью на дистанционное образование, чтобы ограничить доступ к школьникам без вакцинации.

Мондриевский говорит, что власти города вместе с медиками должни работать над тем, чтобы вакцинация детей происходила на должном уровне.

Поэтому профильная комиссия КГГА решила поручить департаментам образования и медицины проработать форму информирования киевлян о необходимости вакцинации.

По словам чиновника, учебные заведения не имеют права и возможности проверять достоверность справок о вакцинации детей, которые оказывают родители.

Украина последние годы находится среди стран мира с самым низким уровнем охвата вакцинацией.Есть две основные причины высокого уровня недоверия к вакцинации в Украине. Это неосведомленность медработников и политические спекуляции на этих вопросах.