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среда, 29 апреля 2020 18:16

Столичные лаборатории не успевают делать анализы на коронавирус

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Столичные лаборатории не успевают делать анализы на коронавирус
Столичные лаборатории не успевают делать анализы на коронавирус. Фото: pixabay.com

Лаборатории Киева не справляются с обработкой анализов для тестирования на коронавирус - нужно открывать новые.

Об этом пишет УП со ссылкой на слова главы комиссии Киевского горсовета по вопросам здравоохранения Олега Гелевея.

"Наши лаборатории уже не справляются. Центральная лаборатория города Киева, согласно всем нормам, должна предоставлять результаты тестов в течение 48 часов. Так вот, уже не единичны случаи, когда результаты тестов выдают через 3-4 суток, поэтому мы подчеркиваем: нужно как увеличить количество самих тестов, так и открывать еще лаборатории для определения заболеваний коронавирусом", - подчеркнул чиновник.

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Также, по его словам, Киеву катастрофически не хватает ПЦР-тестов.

В то же время чиновник сказал, что столица готова к атаке коронавирусной инфекции.

Виталий Кличко озвучил количество киевлян, которые находятся на самоизоляции из-за Covid-19.

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Комментарии

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29
апреля

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