Сколько киевлян находятся на самоизоляции: Кличко назвал данные

Более 52 тыс. киевлян находится на самоизоляции. Фото: limon.postimees.ee

В Киеве более 52 тыс. человек находятся на самоизоляции.

Такие данные передали в Мониторинговый центр по противодействию распространению Covid-19 для контроля режима изоляции, сообщил во время брифинга столичный мэр Виталий Кличко.

"Хочу напомнить, что продолжает работать Мониторинговый центр по противодействию распространению Covid-19, который мы создали в столице. Всего в центр для контроля за режимом самоизоляции передали информацию о свыше 52 тысяч киевлян. Из них почти 47 тысяч - лица, вернувшиеся в Украину из-за границы с 11 марта. Другие - киевляне, которые лечатся дома или контактировали с больными и тоже должны находиться на самоизоляции", - сказал Кличко.

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Сегодня к осуществлению физического контроля за соблюдением самоизоляции привлечены также работники Муниципальной охраны.

"Контроль того, придерживается ли человек правил самоизоляции, осуществляется в выборочном порядке и сочетается со звонком по телефону и контролем геолокации с помощью чат-бота", - добавил он.

В Киеве 28 апреля лабораторно подтвердили 43 случая заболевания коронавирусом. 1 человек умер. 27 апреля фиксировали 78 инфицированных. Общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 1341 человека, 24 умерли, 69 выздоровели.