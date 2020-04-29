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среда, 29 апреля 2020 12:33

В Киеве существенно сократилось количество инфицированных Covid-19 за сутки

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В Киеве существенно сократилось количество инфицированных Covid-19 за сутки
В Киеве количество инфицированных в сутки уменьшилось до 43 человек. Фото: bsmpgrodno.by

В Киеве 28 апреля лабораторно подтвердили 43 случая заболевания коронавирусом. 1 человек умер. 27 апреля фиксировали 78 инфицированных.

"Количество киевлян, у которых за минувшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 43 человека, 5 из них медики, 2 - в Киево-Печерской лавре. Один случай за минувшие сутки - летальный", - сообщил на брифинге мэр Киева Виталий Кличко.

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Общее количество больных коронавирусом в столице увеличилось до 1341 человека, 24 умерли, 69 выздоровели.

По состоянию на утро 29 апреля, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 250 летальных, 1103 пациента выздоровели. За сутки зафиксированы 456 новых случаев.

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29
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