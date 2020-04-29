Почти 10 тыс. инфицированных: опубликовали свежие данные о коронавирусе в Украине

По состоянию на утро 29 апреля, в Украине 9866 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 250 летальных, 1103 пациенты выздоровели.

За сутки зафиксированы 456 новых случаев, сообщает Минздрав.

Автор: facebook.com/moz.ukr 250 человек в Украине стали жертвами коронавируса

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Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 412 случаев;

Волынская область - 271 случай;

Днепропетровская область - 323 случая;

Донецкая область - 52 случая;

Житомирская область - 357 случаев;

Закарпатская область - 403 случая;

Запорожская область - 228 случаев;

Ивано-Франковская область - 821 случай;

Кировоградская область - 377 случаев;

г. Киев - 1341 случай;

Киевская область - 643 случая;

Львовская область - 405 случаев;

Луганская область - 33 случая;

Николаевская область - 116 случаев;

Одесская область - 261 случай;

Полтавская область - 188 случаев;

Ровенская область - 588 случаев;

Сумская область - 98 случаев;

Тернопольская область - 708 случаев;

Харьковская область - 237 случаев;

Херсонская область - 111 случаев;

Хмельницкая область - 81 случай;

Черновицкая область - 1489 случаев;

Черкасская область - 282 случая;

Черниговская область - 41 случай.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 29 апреля, в Центр поступили 1230 сообщений о подозрении на Covid-19.

По состоянию на утро 29 апреля, от коронавируса в мире умерли 217 168 человек. Выздоровели - 928 543. Всего в мире 3 116 680 инфицированных.