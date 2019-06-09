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Стоит ли бояться усилителей вкуса

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Производители продуктов питания делают ставку на наши рецепторы и завоевывают их с помощью усилителей вкуса и аромата. Какие из них действительно вредны, а какие можно допускать в свой рацион, пишет marieclaire.ru.

Откуда они пошли

  Не все пищевые добавки вредны, но существует целый список небезопасных добавок, которых стоит избегать и проверять продукты на их наличие. Фото: ua.depositphotos.com
Не все пищевые добавки вредны, но существует целый список небезопасных добавок, которых стоит избегать и проверять продукты на их наличие. Фото: ua.depositphotos.com

История консервантов насчитывает не одну сотню лет. Но если раньше их получали из даров природы с помощью прессования и экстракции, то сегодня люди научились делать это искусственным путем. Причем у некоторых из получаемых таким путем консервантов просто нет аналогов в природе, поэтому их называют синтетическими.

Несмотря на свое пугающее название, такие добавки облегчают и улучшают нашу жизнь. Диабетики могут наслаждаться сладким без повышения сахара в крови, а продукты задерживаются в холодильнике дольше и спасают от частых походов в продуктовые магазины. Кажется, какие тут могут быть минусы? Но они есть и о них полезно знать.

Усилители вкуса под знаком "плюс"

Не все пищевые добавки являются врагами современного человека. Взять хотя бы глицин (E640), который успешно применяется как в пищевой промышленности, так и в фармакологии. Медики провели не одно исследования и убедились, что этот представитель пугающих "ешек" не только безвреден для здоровья, но и положительно влияет на процесс пищеварения. Чаще всего он встречается в виде порошкообразного вещества без запаха.

Есть и другие примеры "добрых" добавок, к которым относиться нуклеотид натрия (Е635), заменяющий соль и его производные. Чаще всего представлен в форме бесцветных кристаллов или порошка белого цвета. Он хорош тем, что делает термически обработанные продукты более приятными на вкус и не отличается особенными вредоносными свойствами: за исключением случаев аллергической реакции и чрезмерного употребления, которое может привести к обострению хронических заболеваний.

К Е440 относят так называемые пектины. В большом количестве они содержатся в яблоках и помогают очищать кишечник от шлаков. Не менее известны группы под номерами Е916 и Е917, которые обогащают организм йодом (с дефицитом которого так часто сталкиваются городские жители) и кальцием. Краситель Е163 получают из кожуры плодов винограда, поэтому он обладает антиоксидантными свойствами.

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Добавки под знаком "минус"

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Медицине давно известен список небезопасных пищевых добавок, которых стоит избегать и проверять продукты на их наличие. Главные из них: Е641, Е650 и Е637. Что с ними не так?

Е641

Так называемый L-лейцин долго считали исключительно полезной пищевой добавкой. Особенно ценен этот компонент для спортсменов: он является богатым источником энергии и строительным материалом для мышц. Он насчитывает немало полезных свойств, в том числе активацию выработки серотонина, укрепление иммунной системы, помощь правильному развитию мышц.

Но дело в том, что наш организм получает достаточное количество этого вещества естественным путем – с продуктами растительного и животного происхождения. L-лейцин в качестве добавки создает ситуацию избыточного потребления, а это уже влечет ряд негативных последствий для здоровья. Среди них – нарушение работы печени, повышение риска неврологических заболеваний, гипогликемии и многое другое. Именно поэтому в отношении Е641 стоит быть особенно начеку.

Е650

По поводу ацетата цинка до сих пор идут дискуссии, но ученые сходятся на том, что особой пользы наш организм от этой добавки не получает. Чаще всего она используется при производстве конфет, жевательных резинок и тому подобных кондитерских изделий. Это вещество имеет свойство накапливаться в клетках организма и приводить к токсическому отравлению. Именно поэтому продукты с содержанием E650 нежелательны в период беременности и грудного вскармливания.

  Фото: ua.depositphotos.com
Фото: ua.depositphotos.com

Е637

Сладковатый на вкус этилмальтоп служит стабилизатором продуктов и усилителем аромата. Эта добавка часто фигурирует в составе майонеза и кондитерских изделий, а ее вредоносное воздействие на организм человека пока не изучено до конца. Однако европейские производители стараются избегать его в составе фирменных рецептур.

Глутамат натрия (E621)

Пожалуй, одна из самых известных и неоднозначных добавок. Глутамат натрия – это соль натрия, которая выглядит, как обычная кухонная соль. Первыми его стали использовать японцы, получая вещество из сахарной свеклы, тростника и патоки. В принципе, человек может получать достаточное количество глутамата натрия, питаясь этими продуктами. Опасность представляет злоупотребление этой добавкой. Среди ее побочных эффектов – головные боли, учащенное сердцебиение, болезненные ощущения в зоне грудной клетки, а также симптомы общего недомогания.

С чрезмерным употреблением глутамата натрия связано ухудшение зрения: лабораторные исследования на грызунах показали, что это вещество может накапливаться в стекловидном теле и плохо сказываться на нашей способности видеть.

Что делать?

Совсем отказываться от любимых продуктов и волноваться по поводу состава каждой покупки в супермаркете точно не стоит. Нужно начать узнавать больше об их полезных или вредных свойствах. Тогда вы сможете эффективно скорректировать рацион питания и изменить свои пищевые привычки.

Диетологи советуют полностью исключить из рациона любые мясные полуфабрикаты: сосиски, котлеты, колбасы и другие продукты, которые потенциально могут содержать большое количество соли, консервантов и других добавок. Подобные продукты к тому же содержат вредные жиры, которые не лучшим образом влияют на здоровье и уровень холестерина.

В кетчупах и других покупных соусах содержится натрий, подсластители или сахар в невероятно больших количествах. Намного правильнее будет самостоятельно сделать заправку для салата или обойтись одним оливковым маслом.

Детские сладости чаще всего оказываются самыми вредными. Непомерно большое количество сахара и различные пищевые красители оставят след (в прямом и переносном смысле) не только на здоровье зубов, но и на весе. Пустые калории, которые содержатся в леденцах и карамельках, нисколько не утолят голод, а наоборот разбудят зверский аппетит.

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