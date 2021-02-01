Стоим с протянутой рукой: Зеленский рассказал, как Украина получает Covid-вакцину

Украина не в приоритете на получение вакцины от коронавируса. Фото: pixabay.com

Украина не является равноправным партнером для Европейского союза и мира. Это подтверждает ситуация с получением вакцины от коронавируса.

Ведь Украина не находится в приоритете тех, кто получит препарат, заявил президент Владимир Зеленский в программе Axios на телеканале HBO.

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"Страны ЕС, с которыми у нас прекрасные отношения - я связывался с их лидерами. Они говорили, что будут помогать понемногу из собственных запасов вакцины. И это сложно объяснять народу, что нам будут давать понемногу. Но очень неприятно осознавать, что ты стоишь с протянутой рукой", - заявил Зеленский.

Европейский Союз приветствует решение о выделении Украине 117 тысяч доз вакцин от Covid-19 производства компании Pfizer/BioNTech в рамках механизма COVAX.