Статистика коронавируса:есть хорошие новости

9012 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 14 марта 2021-го. Среди больных 491 ребенок и 193 медработника.
Госпитализировали - 4216 человек, выздоровели - 2743 человека. Умерло - 145 больных. За сутки осуществили 60 522 тестирований.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев - 439 случаев;
Винницкая область - 634 случая;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 660 случаев;
Донецкая область - 346 случаев;
Житомирская область - 923 случая;
Закарпатская - 311 случаев;
Запорожская область - 114 случаев;
Ивано-Франковская область - 461 случай;
Киевская область - 552 случая;
Кировоградская область - 56 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 344 случая;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 105 случаев;
Ровенская область - 155 случаев;
Сумская область - 309 случаев;
Тернопольская область - 365 случаев;
Харьковская область - 569 случаев;
Херсонская область - 71 случай;
Хмельницкая область - 533 случая;
Черкасская область - 142 случая;
Черновицкая область - 477 случаев;
Черниговская область - 194 случая.
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За все время пандемии в Украине заболело - 1 460 756 человек, выздоровели - 1 222 516 человек. Летальных случаев - 28 303.
13 276 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.
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