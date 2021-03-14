Статистика коронавируса:есть хорошие новости

Количество больных за выходные в Украине уменьшилась. Фото: "Уніан".

9012 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 14 марта 2021-го. Среди больных 491 ребенок и 193 медработника.

Госпитализировали - 4216 человек, выздоровели - 2743 человека. Умерло - 145 больных. За сутки осуществили 60 522 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 439 случаев;

Винницкая область - 634 случая;

Волынская область - 150 случаев;

Днепропетровская область - 660 случаев;

Донецкая область - 346 случаев;

Житомирская область - 923 случая;

Закарпатская - 311 случаев;

Запорожская область - 114 случаев;

Ивано-Франковская область - 461 случай;

Киевская область - 552 случая;

Кировоградская область - 56 случаев;

Луганская область - 27 случаев;

Львовская область - 590 случаев;

Николаевская область - 344 случая;

Одесская область - 485 случаев;

Полтавская область - 105 случаев;

Ровенская область - 155 случаев;

Сумская область - 309 случаев;

Тернопольская область - 365 случаев;

Харьковская область - 569 случаев;

Херсонская область - 71 случай;

Хмельницкая область - 533 случая;

Черкасская область - 142 случая;

Черновицкая область - 477 случаев;

Черниговская область - 194 случая.

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За все время пандемии в Украине заболело - 1 460 756 человек, выздоровели - 1 222 516 человек. Летальных случаев - 28 303.

13 276 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.