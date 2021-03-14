Статистика коронавируса:есть хорошие новости

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
4 Просмотров: 1017
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Просмотров: 963
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Ермак делает вид, что незаменим в вопросе войны и мира - аналитик
Просмотров: 513
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Зеленский сделал информационный удар по нескольким персонам
Просмотров: 2736
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Зеленский должен выйти из зоны комфорта. Иначе завершит, как Ющенко
Просмотров: 1368
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Почему медики не хотят вакцинироваться от Covid-19. Главные причины
Просмотров: 17640
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Как восстановиться после общения с токсичными людьми: 3 совета
Просмотров: 270
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Английский язык не спасет от российской пропаганды
Просмотров: 351
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2466
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Министр здравоохранения постоянно врет. Можем потерять индивидуальный безвиз
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
14
5
3
3
2
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Украинских школьников при помощи игры будут учить распознавать признаки инсульта
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Первый привитый врач от Covid в Киевской области рассказал об опыте
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Врач Комаровский рассказал, как правильно чихать
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Бег избавляет от депрессии и учит концентрации
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Украина уже кандидат на статус основного союзника США вне НАТО. Предоставить его - приоритет Байдена
Просмотров: 648
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
"Зеленский сделал самую большую ошибку, когда взялся за мирное урегулирование на Донбассе" - политолог
Просмотров: 2466
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Эксперт рассказал о сегодняшних соперниках "Шахтёра" и "Динамо"
Просмотров: 171
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
Если Зеленский не реформирует судебную систему, она съест его политическое будущее - политолог
1 Просмотров: 369
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Удаленная работа сыграла в пользу женщин
Просмотров: 387
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 марта 2021
Просмотров: 549
Клопоти навколо собачого лайна
Її рука була жовта й прозора. Дотики напружували, проте я навчився не здригатися. Баба Настя всю зиму гладила мені чуба і примовляла: – От ...
воскресенье, 14 марта 2021 09:58

Статистика коронавируса:есть хорошие новости

  Комментировать
Статистика коронавируса:есть хорошие новости
Количество больных за выходные в Украине уменьшилась. Фото: "Уніан".

9012 новых случаев Covid-19 зафиксировали в Украине 14 марта 2021-го. Среди больных 491 ребенок и 193 медработника.

Госпитализировали - 4216 человек, выздоровели - 2743 человека. Умерло - 145 больных. За сутки осуществили 60 522 тестирований.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской, Днепропетровской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях, сообщает министр здравоохранения Максим Степанов.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 439 случаев;
Винницкая область - 634 случая;
Волынская область - 150 случаев;
Днепропетровская область - 660 случаев;
Донецкая область - 346 случаев;
Житомирская область - 923 случая;
Закарпатская - 311 случаев;
Запорожская область - 114 случаев;
Ивано-Франковская область - 461 случай;
Киевская область - 552 случая;
Кировоградская область - 56 случаев;
Луганская область - 27 случаев;
Львовская область - 590 случаев;
Николаевская область - 344 случая;
Одесская область - 485 случаев;
Полтавская область - 105 случаев;
Ровенская область - 155 случаев;
Сумская область - 309 случаев;
Тернопольская область - 365 случаев;
Харьковская область - 569 случаев;
Херсонская область - 71 случай;
Хмельницкая область - 533 случая;
Черкасская область - 142 случая;
Черновицкая область - 477 случаев;
Черниговская область - 194 случая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В ЕС возмущаются несправедливым распределением вакцин

За все время пандемии в Украине заболело - 1 460 756 человек, выздоровели - 1 222 516 человек. Летальных случаев - 28 303.

13 276 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19 зафиксировали в Украине по состоянию на 13 марта. В частности, заболели 710 детей и 382 медработника.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Статистика коронавируса:есть хорошие новости». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
марта

Вместе 24/7: месяц назад влюбленные скувалися цепью

Королевская чета выгнали из страны иудеев

Самое читаемое
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные
Убийство Марии Борисовой: кого подозревают местные Просмотров: 14374
Власть скрыла трагедию в Киеве
Власть скрыла трагедию в Киеве
15
 1 Просмотров: 10917
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
Убийство 7-летней Марии Борисовой: последние новости по делу
6
 Просмотров: 10809
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
Горбачева в купальнике и голая жена футболиста. Чем привлекают звезды в сети
5
 Просмотров: 10683
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
Бил, унижал и изменял - самая популярная блогер Украины рассказала о темной стороне экс-мужа
5
 1 Просмотров: 9855
Здоровье
Вакцина Covishield имеет побочные эффекты: перечень
Вакцина Covishield имеет побочные эффекты: перечень Просмотров: 1323
Топ-4 простых напитков для долголетия
Топ-4 простых напитков для долголетия Просмотров: 1116
Трех вакцинированных медиков госпитализировали с тромбами
Трех вакцинированных медиков госпитализировали с тромбами Просмотров: 2817
В ЕС возмущаются несправедливым распределением вакцин
В ЕС возмущаются несправедливым распределением вакцин Просмотров: 342
Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных
Коронавирус набирает обороты: за сутки более 13 тыс. больных Просмотров: 657
Больше всего комментируют
8
"Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ" - Зеленский сделал заявление об олигархах
4
Зеленский, "засланные казачки" и знак Разумкова: как "слуги" провели съезд
3
Гибель 7-летней Марии Борисовой: известно, когда именно убили девочку
3
Зеленского будут выдвигать на второй срок
2
Данилов прояснил ситуацию вокруг "Мотор Сичи"
Голосов: 668
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть