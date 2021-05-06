Старение и обезвоживание кожи: чем опасен загар

Солнце вредит молодости кожи

Солнце - главный внешний враг молодости кожи и организма в целом. Кожа стареет не столько от возраста, сколько преждевременно в ходе гликостарения (от сахара) и фотостарения (от солнца). До 80% старения кожи может быть связано с воздействием солнца. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

Как солнце влияет на кожу:

Разрушение коллагена и эластина.

Молодость кожи зависит от коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (ГК). В течение нескольких часов после воздействия УФ-лучей в коже вырабатываются ферменты (матричные металлопротеиназы), способствующие деградации коллагена, эластина и уменьшению количества ГК. Итог: дряблость кожи и морщины.

Разрушение клеток ДНК.

Загар - это микроожог. Он имеет накопительный эффект и впоследствии может привести к поломкам ДНК, что особенно опасно для детей.

Риск развития меланомы.

Накопленные микроожоги могут привести к меланоме (раку кожи). С каждым годом случаи выявления меланомы растут на 8%, что прямо пропорционально моде на загар.

Снижение иммунитета кожи.

В нашем эпидермисе есть трансурокановая кислота (она способствует увлажнению кожи). После воздействия УФ-лучей она превращается в цисурокановую кислоту (иммунодепрессант) и подавляет местный иммунитет.

Гиперпигментация.

Загар - стресс для кожи. Организм пытается защититься. Защитная реакция - выработка меланина (он дает бронзовый оттенок), который затем влечет пигментацию. Если вы хотите избавиться от пигментации, нет смысла делать это без правильной защиты от солнца.

Нарушение регенерации кожи.

В результате защитных реакций кожи в ответ на УФ-излучение, происходит ее утолщение и огрубение.

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Есть 2 типа УФ-лучей:

UVB дают покраснение и ожоги. В пасмурную погоду лучи блокируются. Постепенное облучение может вызывать рак кожи.

UVA активны круглый год, не имеют преград (ни тучи, ни окна) и проникают сразу в дерму. Влекут загар, пигментацию и фотостарение кожи. Поэтому spf-кремы нужны даже зимой.

Солнечный ожог по своему механизму является чем-то похожим на обычный термический ожог. За него отвечает ультрафиолетовое излучение типа А. Он возникает из-за влияния радиации, проникающей в кожу и образующей тепло. И из-за сильного теплового воздействия начинается воспалительный процесс. Всего есть четыре типа ожогов, но на солнце обычный человек может получить ожог первой степени (покраснение, отек, незначительная боль) и второй степени - когда уже образуются волдыри. Существует условно безопасная доза воздействия солнечных лучей, и она зависит от фототипов - их определено шесть. Для человека третьего типа (волосы, карие глаза и кожа со средним количеством пигмента меланина) можно находиться под открытыми солнечными лучами не более 15 минут в день.