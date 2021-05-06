Старение и обезвоживание кожи: чем опасен загар

 
Ексклюзивы
1/5
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Цены в мае: подсолнечное масло догоняет по стоимости оливковое
Просмотров: 459
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ
Просмотров: 90
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
В "Опоре" прокомментировали ситуацию с выборами в 87-м округе
Просмотров: 729
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
"Кто-то плакал, кто-то кричал" - семья с 13 детьми спит в разрушенном доме
Просмотров: 720
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Почему друг Ахметова заявил о новой партии
Просмотров: 549
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Сталин виноват в начале Второй мировой наравне с Гитлером - историк
Просмотров: 792
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
Зеленский мог бы сделать гораздо больше. Мешают "дорогие друзья" - дипломат
1 Просмотров: 504
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Многие офицеры в отставке помнят о присяге и говорят "будем защищать" - волонтер
Просмотров: 2421
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
Фото
Все фото
3
5
4
6
4
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Более 60% украинцев хотят вакцинироваться от Covid-19 - опрос
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Украина заняла пятое место в Европе по смертности от Covid-19
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
Назвали продукты, которые можно употреблять по истечении срока годности
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
В Украину прибыла первая партия Covid-вакцины Pfizer
Видео
Все видео
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
Врачи часто назначают неправильные лекарства против коронавируса
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Интервью
1/5
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Евросоюз вводит Covid-паспорта. Смогут ли украинцы без них ездить заграницу
Просмотров: 441
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
Культуру гуцулов сводят к дешевым сувенирам
1 Просмотров: 1215
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
"Отечественного газа на полное закрытие потребностей населения не хватает" - начали действовать годовые тарифы
Просмотров: 810
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Что нужно знать о главном кандидате на пост тренера "Шахтёра"
Просмотров: 468
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Что не надо класть в пасхальную корзину и действительно ли Благодатный огонь сходит с неба
Просмотров: 2322
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
05 мая 2021
1 Просмотров: 621
Побалакаємо
– Люди живут от зарплаты до зарплаты, а я – от аренды до аренды, – каже Оксана, моя нова манікюрниця з Донецька. Сім років ...
четверг, 06 мая 2021 14:25

Старение и обезвоживание кожи: чем опасен загар

  Комментировать
  Солнце вредит молодости кожи
Солнце вредит молодости кожи

Солнце - главный внешний враг молодости кожи и организма в целом. Кожа стареет не столько от возраста, сколько преждевременно в ходе гликостарения (от сахара) и фотостарения (от солнца). До 80% старения кожи может быть связано с воздействием солнца. Об этом рассказала косметолог и нутрициолог Яна Фокси.

Как солнце влияет на кожу:

Разрушение коллагена и эластина.

Молодость кожи зависит от коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты (ГК). В течение нескольких часов после воздействия УФ-лучей в коже вырабатываются ферменты (матричные металлопротеиназы), способствующие деградации коллагена, эластина и уменьшению количества ГК. Итог: дряблость кожи и морщины.

Разрушение клеток ДНК.

Загар - это микроожог. Он имеет накопительный эффект и впоследствии может привести к поломкам ДНК, что особенно опасно для детей.

Риск развития меланомы.

Накопленные микроожоги могут привести к меланоме (раку кожи). С каждым годом случаи выявления меланомы растут на 8%, что прямо пропорционально моде на загар.

Снижение иммунитета кожи.

В нашем эпидермисе есть трансурокановая кислота (она способствует увлажнению кожи). После воздействия УФ-лучей она превращается в цисурокановую кислоту (иммунодепрессант) и подавляет местный иммунитет.

Гиперпигментация.

Загар - стресс для кожи. Организм пытается защититься. Защитная реакция - выработка меланина (он дает бронзовый оттенок), который затем влечет пигментацию. Если вы хотите избавиться от пигментации, нет смысла делать это без правильной защиты от солнца.

Нарушение регенерации кожи.

В результате защитных реакций кожи в ответ на УФ-излучение, происходит ее утолщение и огрубение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах

Есть 2 типа УФ-лучей:

UVB дают покраснение и ожоги. В пасмурную погоду лучи блокируются. Постепенное облучение может вызывать рак кожи.

UVA активны круглый год, не имеют преград (ни тучи, ни окна) и проникают сразу в дерму. Влекут загар, пигментацию и фотостарение кожи. Поэтому spf-кремы нужны даже зимой.

Солнечный ожог по своему механизму является чем-то похожим на обычный термический ожог. За него отвечает ультрафиолетовое излучение типа А. Он возникает из-за влияния радиации, проникающей в кожу и образующей тепло. И из-за сильного теплового воздействия начинается воспалительный процесс.

Всего есть четыре типа ожогов, но на солнце обычный человек может получить ожог первой степени (покраснение, отек, незначительная боль) и второй степени - когда уже образуются волдыри.

Существует условно безопасная доза воздействия солнечных лучей, и она зависит от фототипов - их определено шесть. Для человека третьего типа (волосы, карие глаза и кожа со средним количеством пигмента меланина) можно находиться под открытыми солнечными лучами не более 15 минут в день.

kurs.com.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Старение и обезвоживание кожи: чем опасен загар». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
мая

Нобелевский лауреат плакал от стихов Шевченко

Автомобиль назвали именем мореплавателя

"Бог любит пехоту" - Украина поздравляет с праздником сухопутные войска ВСУ

Убили гетмана

Лидера движения сопротивления выпустили из тюрьмы

Самое читаемое
Экс- &quot;виагра&quot; полностью обнажилась на пляже
Экс- "виагра" полностью обнажилась на пляже
 1 Просмотров: 26001
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
Насти Каменских - 34. Самые горячие фото певицы
10
 Просмотров: 24490
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки
Народные приметы 5 мая - сегодня узнаем будут ли заморозки Просмотров: 7938
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
Госсекретарь США прилетел в Украину и сделал первое заявление
 Просмотров: 4716
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью
У Александра Лукашенко сын с умственной отсталостью Просмотров: 4185
Здоровье
Минздрав анонсировал дату запуска Covid-паспортов в Украине
Минздрав анонсировал дату запуска Covid-паспортов в Украине Просмотров: 63
Три напитки, которые быстро снимают вздутие живота
Три напитки, которые быстро снимают вздутие живота Просмотров: 27
Стало известно, сколько доз вакцины Румыния пожертвует Украине
Стало известно, сколько доз вакцины Румыния пожертвует Украине Просмотров: 99
Врач рассказала, как избавиться от головной боли из-за непогоды
Врач рассказала, как избавиться от головной боли из-за непогоды Просмотров: 261
Отдых в Египте стоит отложить - в стране локдаун
Отдых в Египте стоит отложить - в стране локдаун Просмотров: 189
Больше всего комментируют
4
ЦИК отказалась регистрировать народным депутатом "слугу" Вирастюка
3
"Квартал 95" назвали украинофобами
3
В Украине более 200 улиц с именем российской оккупантки, соратницы Путина
2
Решения международных судов нам нужны для ужесточения санкций против Росії - правозащитница
2
Ахметов за год разбогател почти втрое
Голосов: 772
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть