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понедельник, 03 мая 2021 23:46

Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах
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Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями
Фото: Instagram.com/oliviaculpo
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями
Американская модель Оливия Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо поражает фанов пикантными фотографиями с отдыха на Мальдивах. Снимки публикует в Instagram.

На последнем фото модель позирует среди пальм в белом купальнику, что хорошо оттеняет ее загар. На бедрах завязала парео.

На других фотографиях звезда щеголяет прелестями в бикини интересного фасона, демонстрируя пышную грудь.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.

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