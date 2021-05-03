Оливия Калпо похвасталась соблазнительными прелестями на Мальдивах

Фото: Instagram.com/oliviaculpo

"Мисс США-2012" и "Мисс Вселенная-2012" 28-летняя Оливия Калпо поражает фанов пикантными фотографиями с отдыха на Мальдивах. Снимки публикует в Instagram.

На последнем фото модель позирует среди пальм в белом купальнику, что хорошо оттеняет ее загар. На бедрах завязала парео.

На других фотографиях звезда щеголяет прелестями в бикини интересного фасона, демонстрируя пышную грудь.

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2019-го Оливию Калпо признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Maxim. Однако Калпо не прекращает восхищать своих фанов откровенными фотографиями на своей странице в Instagram.